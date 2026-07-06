तमिलनाडु भाजपा अध्यक्ष ने कानून व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री विजय की आलोचना की

चेन्नई, 6 जुलाई (आईएएनएस)। तमिलनाडु भाजपा अध्यक्ष नैनार नागेंद्रन ने सोमवार को मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि टीवीके के नेतृत्व वाली सरकार के तहत राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ गई है और मुख्यमंत्री जन सुरक्षा सुनिश्चित करने में विफल रहे हैं।

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नागेंद्रन ने दावा किया कि सरकार हाल ही में हुई कई आपराधिक घटनाओं पर प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया देने में विफल रही है और आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री अपराधियों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई करने के बजाय केवल स्पष्टीकरण दे रहे हैं।

भाजपा नेता ने कोयंबटूर जिले में कांग्रेस पदाधिकारी के कथित अपहरण और विरुधुनगर जिले में एक युवती की हत्या के कथित प्रयास का जिक्र करते हुए इन घटनाओं को राज्य में बिगड़ती कानून व्यवस्था का प्रमाण बताया।

उन्होंने कहा कि टीवीके के नेतृत्व वाली सरकार इन घटनाओं पर मूक दर्शक बनी रही और जन सुरक्षा के बार-बार आश्वासन के बावजूद नागरिकों की सुरक्षा करने की उसकी क्षमता पर सवाल उठाया।

नागेंद्रन ने कोयंबटूर घटना के राजनीतिक महत्व पर भी प्रकाश डाला और बताया कि पीड़ित कांग्रेस से जुड़ा था, जो सत्ताधारी गठबंधन में सहयोगी पार्टी है।

उन्होंने आरोप लगाया कि सत्ताधारी गठबंधन की पार्टियों के पदाधिकारियों की सुरक्षा करने में सरकार की असमर्थता मुख्यमंत्री की प्रशासनिक विफलता को दर्शाती है।

नागेंद्रन ने कहा कि मुख्यमंत्री का गठबंधन सहयोगियों के पदाधिकारियों को भी सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षा प्रदान करने में असमर्थ होना उनके प्रशासन की विफलता को उजागर करता है। उन्होंने आगे दावा किया कि तमिलनाडु के लोगों ने बेहतर शासन और बेहतर सुरक्षा की उम्मीद में राजनीतिक परिवर्तन के लिए मतदान किया था, लेकिन राज्य के विभिन्न हिस्सों से बढ़ती हिंसक घटनाओं के कारण अब वे भय में जी रहे हैं।

राज्य भाजपा अध्यक्ष ने तत्काल हस्तक्षेप की मांग करते हुए मुख्यमंत्री से कानून व्यवस्था बहाल करने और जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि सरकार को आपराधिक गतिविधियों के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ, उनकी पृष्ठभूमि या प्रभाव की परवाह किए बिना, कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अपराधियों को बिना देरी किए न्याय के कटघरे में लाया जाए।

नागेंद्रन ने कहा कि सरकार को बहाने बनाना बंद करके प्रभावी पुलिसिंग और त्वरित कानूनी कार्रवाई के माध्यम से अपराध की रोकथाम पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखना किसी भी सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है और तमिलनाडु की जनता प्रशासन से अपनी सुरक्षा की गारंटी की अपेक्षा करती है।

--आईएएनएस

एमएस/