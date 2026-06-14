तमिलनाडु: अभिनेता राघवेंद्र लॉरेंस ने राजनीति में आने के दिए संकेत, बताया क्यों लिया ये फैसला?

चेन्नई, 14 जून (आईएएनएस)। अभिनेता, कोरियोग्राफर और फिल्म निर्माता राघव लॉरेंस ने सक्रिय राजनीति में प्रवेश करने के संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा कि जनता और प्रशंसकों से मिले जबरदस्त प्रोत्साहन के बाद उन्होंने सकारात्मक निर्णय लिया है। लॉरेंस की यह टिप्पणी उनके राजनीतिक भविष्य को लेकर बढ़ती अटकलों और आगामी तिरुची पूर्व विधानसभा उपचुनाव में उन्हें उम्मीदवार के रूप में विचार किए जाने की खबरों के बीच आई है। यह उपचुनाव मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय द्वारा विधानसभा चुनाव में पेरम्बूर और तिरुची पूर्व दोनों सीटें जीतने के बाद पेरम्बूर सीट को बरकरार रखने का विकल्प चुनने के बाद सीट खाली करने के कारण आवश्यक हो गया था।

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पत्रकारों से बात करते हुए लॉरेंस ने कहा कि उन्होंने हाल ही में एक वीडियो जारी करके लोगों से राय मांगी थी कि क्या उन्हें राजनीति में आना चाहिए। इस वीडियो में उन्होंने अपने द्वारा वर्षों से किए जा रहे सामाजिक सेवा कार्यों का विवरण दिया था। अभिनेता के अनुसार, जनता की प्रतिक्रिया उनकी उम्मीदों से कहीं अधिक थी और उनके निर्णय को आकार देने में इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने कहा, "मैंने एक वीडियो अपलोड किया जिसमें मैंने उन कल्याणकारी पहलों और सामाजिक सेवा कार्यों को उजागर किया है जिनमें मैं कई वर्षों से शामिल रहा हूं। मैंने लोगों से पूछा कि क्या मुझे राजनीति में आना चाहिए या वर्तमान में समाज की सेवा करना जारी रखना चाहिए।"

लॉरेंस ने बताया कि बड़ी संख्या में लोगों ने उन्हें राजनीति में आने के लिए प्रोत्साहित किया और अपने समर्थन का आश्वासन दिया। कई लोगों ने मुझे राजनीति में आने के लिए प्रेरित किया। मुझे खुशी है कि लोगों ने मुझे यह कदम उठाने के लिए आमंत्रित किया है। मैंने एक सकारात्मक निर्णय लिया है।

हालांकि, अभिनेता ने अपनी राजनीतिक संबद्धता या चुनावी योजनाओं के बारे में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की। फिर भी, उनके इस बयान से यह अटकलें तेज हो गई हैं कि वे जल्द ही तमिलनाडु की राजनीति में अधिक सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं। अपने परोपकारी कार्यों के लिए जाने जाने वाले लॉरेंस ने शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और वंचित समुदायों के समर्थन से संबंधित पहलों के माध्यम से सिनेमा से परे एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक छवि बनाई है।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना ​​है कि युवाओं के बीच उनकी सामाजिक पहुंच और लोकप्रियता उन्हें राज्य के बदलते राजनीतिक परिदृश्य में एक मजबूत दावेदार बना सकती है। तिरुची पूर्व उपचुनाव पर काफी ध्यान केंद्रित होने की उम्मीद है, ऐसे में लॉरेंस की हालिया टिप्पणियों से उनकी संभावित उम्मीदवारी और भविष्य की राजनीतिक भूमिका पर चर्चा और तेज होने की संभावना है।

--आईएएनएस

एमएस/