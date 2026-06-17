तेलंगाना: सरकार किसानों को प्रीमियम धान किस्मों की खेती के लिए करेगी प्रोत्साहित

हैदराबाद, 17 जून (आईएएनएस)। तेलंगाना सरकार ने बुधवार को कहा कि वह किसानों को प्रीमियम धान की किस्मों की खेती के लिए प्रोत्साहित करेगी, जिनकी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजार में मजबूत मांग है।

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तेलंगाना के उपमुख्यमंत्री भट्टी विक्रमार्क ने कहा कि किसानों को उच्च गुणवत्ता वाली धान किस्मों की खेती के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए।

डॉ. बीआर अंबेडकर तेलंगाना सचिवालय में हुई कैबिनेट उप-समिति की बैठक में उन्होंने कहा कि जन सरकार हमेशा किसानों के समर्थन और उनके संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है।

उन्होंने कहा कि सरकार दोहरे उद्देश्य के साथ आगे बढ़ रही है, एक ओर गरीब परिवारों को अच्छी गुणवत्ता वाला चावल उपलब्ध कराना और दूसरी ओर किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना।

कैबिनेट उप-समिति की इस बैठक की अध्यक्षता उपमुख्यमंत्री ने की। इसमें नागरिक आपूर्ति मंत्री उत्तम कुमार रेड्डी और कृषि मंत्री तुम्मला नागेश्वर राव भी शामिल हुए। बैठक में राज्य में कृषि उत्पादन, धान खरीद प्रक्रिया, भंडारण सुविधाओं और आगामी खरीफ सीजन की तैयारियों की समीक्षा की गई।

बैठक के दौरान तेलंगाना राज्य किसान आयोग ने सरकार को सुझाव दिया कि बीपीटी 5204, तेलंगाना सोना, जय श्रीराम और एचएमटी जैसी लाभकारी धान किस्मों की बड़े पैमाने पर खेती को बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि इनकी घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजार में अच्छी मांग है और इससे किसानों को बेहतर आय मिल सकती है।

आयोग ने यह भी बताया कि इन प्रीमियम किस्मों के लिए पर्याप्त मात्रा में गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्ध हैं और इनकी खेती से किसानों की आय में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है, इसलिए सरकार को इन किस्मों को प्राथमिकता देनी चाहिए और गांवों में व्यापक जागरूकता अभियान चलाकर किसानों को इनके लाभों के बारे में जानकारी देनी चाहिए।

आयोग के अनुसार, आने वाले सीजन में इन किस्मों को बड़े पैमाने पर बढ़ावा देने से किसानों की आय में वृद्धि होगी और बाजार के अवसर भी मजबूत होंगे। इससे तेलंगाना की कृषि अर्थव्यवस्था अधिक लाभदायक और टिकाऊ बन सकेगी।

किसान आयोग ने यह भी बताया कि भारतीय खाद्य निगम द्वारा खरीद कम करने से राज्य के किसानों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आयोग ने कहा कि एफसीआई उबले हुए चावल की खरीद नहीं कर रहा है, जिससे किसानों और राइस उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

आयोग ने यह भी कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार की नीतियां तेलंगाना के किसानों के लिए चुनौतियां पैदा कर रही हैं।

बैठक में किसान आयोग के अध्यक्ष एम. कोडंडा रेड्डी, सीड कॉरपोरेशन अध्यक्ष अन्वेश रेड्डी, नागरिक आपूर्ति आयुक्त स्टीफन रविंद्र, नेशनल मिलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष देवेंद्र रेड्डी और अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

--आईएएनएस

एएमटी/डीकेपी