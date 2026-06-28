तेलंगाना में कमल खिलने का दिन दूर नहीं, भाजपा सत्ता में आएगी: नितिन नवीन

हैदराबाद, 28 जून (आईएएनएस)। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने रविवार को कहा कि तेलंगाना में भाजपा के "कमल" के खिलने का दिन अब दूर नहीं है। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से राज्य में भाजपा की सरकार बनाने के लक्ष्य के साथ पूरी ताकत से काम करने का आह्वान किया।

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शमशाबाद में रंगारेड्डी ग्रामीण जिला भाजपा कार्यालय के उद्घाटन और नौ अन्य जिलों में पार्टी कार्यालयों के वर्चुअल उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए नितिन नवीन ने कहा कि कार्यकर्ता पश्चिम बंगाल में पार्टी की हालिया चुनावी सफलता से प्रेरणा लें और तेलंगाना में भी भाजपा की सरकार बनाने का संकल्प लें।

उन्होंने कहा कि भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव एवं पश्चिम बंगाल, ओडिशा और तेलंगाना के प्रभारी सुनील बंसल ने पश्चिम बंगाल में पार्टी की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने उनसे तेलंगाना में भी दोगुनी मेहनत करने का आग्रह किया।

नितिन नवीन ने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि लंबे समय तक सत्ता में रहे लोगों ने शासन को केवल व्यक्तिगत लाभ का माध्यम बनाया। उन्होंने कहा, "हम उन्हें स्पष्ट संदेश देना चाहते हैं कि आने वाले दिनों में भाजपा कार्यकर्ता इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए सड़कों पर संघर्ष करने को तैयार हैं। हमने पश्चिम बंगाल में संघर्ष किया, त्याग किया, कठिन परिश्रम किया और अंततः वहां कमल खिलाया।"

उन्होंने दावा किया कि देश के विभिन्न हिस्सों में भगवा विचारधारा मजबूत हो रही है और वह दिन दूर नहीं जब तेलंगाना भी "भगवामय" होगा।

भाजपा अध्यक्ष ने दावा किया कि भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) सरकार को सत्ता से हटाने में भाजपा की भूमिका निर्णायक रही, लेकिन उसका राजनीतिक लाभ कांग्रेस को मिल गया।

उन्होंने कांग्रेस पर राष्ट्रीय हितों से समझौता करने का आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं में तेलंगाना की "भ्रष्ट और अराजक" कांग्रेस सरकार को सत्ता से बाहर करने की क्षमता है।

नितिन नवीन ने कार्यकर्ताओं से बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने का आह्वान करते हुए कहा, "हमें हर मोहल्ले, हर गली और हर कस्बे तक पहुंचना होगा। भाजपा की विचारधारा, नीतियों और जनहित के संकल्प को लोगों तक पहुंचाना होगा। जनता के सामने हमारी नीतियां और हमारी मंशा पूरी तरह स्पष्ट है।"

उन्होंने कहा कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से तेलंगाना के लोगों की सेवा कर रही है, लेकिन राज्य का समग्र विकास तभी संभव है जब यहां भी भाजपा की "डबल इंजन सरकार" बने।

तेलंगाना को भाजपा के लिए विशेष महत्व का राज्य बताते हुए उन्होंने कहा कि वर्ष 1984 में जब पूरे देश में भाजपा के केवल दो सांसद थे, तब उनमें से एक तेलंगाना क्षेत्र से था। उन्होंने कहा, "जो लोग भाजपा को बाहरी पार्टी बताते हैं, उन्हें इस ऐतिहासिक तथ्य को याद रखना चाहिए।"

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश सुशासन का मॉडल देख रहा है और भाजपा 'राष्ट्र प्रथम, पार्टी द्वितीय और स्वयं अंतिम' की विचारधारा के साथ जनता की सेवा कर रही है।

नितिन नवीन ने कहा कि भाजपा 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ आगे बढ़ रही है और वर्ष 2047 तक 'विकसित भारत' के लक्ष्य को हासिल करना उसका संकल्प है। उन्होंने विश्वास जताया कि यदि विकसित भारत के विजन को साकार करना है और प्रधानमंत्री मोदी की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ देश के 140 करोड़ लोगों तक पहुंचाना है, तो तेलंगाना में भी कमल का खिलना आवश्यक है।

इससे पहले, दो दिवसीय तेलंगाना दौरे पर हैदराबाद पहुंचे नितिन नवीन का राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भाजपा नेताओं ने जोरदार स्वागत किया। उनका स्वागत प्रदेश भाजपा अध्यक्ष एन. रामचंदर राव, केंद्रीय मंत्री जी. किशन रेड्डी, बंदी संजय कुमार, सांसदों, विधायकों और अन्य वरिष्ठ नेताओं ने किया।

इसके बाद उन्होंने नामपल्ली एग्जीबिशन ग्राउंड में आयोजित बूथ अध्यक्षों के 'विजय संकल्प सम्मेलन' को भी संबोधित किया।

--आईएएनएस

डीएससी