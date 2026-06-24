तेलंगाना में कांग्रेस सरकार ने सभी वर्गों के साथ धोखा किया : केटीआर

हैदराबाद, 24 जून (आईएएनएस)। भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) के कार्यकारी अध्यक्ष के.टी. रामा राव ने बुधवार को तेलंगाना में कांग्रेस सरकार पर किसानों, छात्रों, युवाओं, महिलाओं और कमजोर वर्गों के साथ धोखा करने का आरोप लगाया।

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उन्होंने दावा किया कि राज्य भर के लोग बीआरएस अध्यक्ष के. चंद्रशेखर राव के नेतृत्व की वापसी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।

खम्मम जिले के सथुपल्ली में बीआरएस पार्टी के मुख्य कार्यकर्ताओं की एक बैठक को संबोधित करते हुए, केटीआर ने कहा कि लोगों के सामने अब बस एक ही काम बचा है, "जन-विरोधी कांग्रेस सरकार को सत्ता से बाहर करना।"

उन्होंने आरोप लगाया कि खम्मम जिले से तीन मंत्री अहम विभागों को संभाल रहे हैं, फिर भी मौजूदा सरकार के कार्यकाल में जिले को कोई फायदा नहीं हुआ है।

केटीआर ने फसल की खरीद पर मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के रुख पर सवाल उठाए और उन्हें पीसीसी अध्यक्ष के तौर पर किए गए उनके पुराने वादे याद दिलाए। उन्होंने पूछा, "मुख्यमंत्री अब कहते हैं कि तेलंगाना उतनी ही फसल खरीद सकता है जितनी केंद्र सरकार इजाजत देती है। अगर ऐसा है, तो उन्होंने पहले सभी फ़सलें खरीदने और किसानों को बोनस देने का वादा क्यों किया था?" उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि वह खरीद में देरी करके, 'रायतू भरोसा' योजना की अनदेखी करके और खाद की उपलब्धता सुनिश्चित न करके किसानों को निराश कर रही है।

बीआरएस सरकार के कामकाज का जिक्र करते हुए, केटीआर ने कहा कि केसीआर ने 72 लाख किसानों के खातों में 'रायतू बंधु' निवेश सहायता के तौर पर लगभग 73,000 करोड़ रुपए जमा किए थे। इसके उलट, उन्होंने आरोप लगाया कि मौजूदा मुख्यमंत्री ने दिल्ली के कई दौरे किए, लेकिन राज्य को कोई खास फायदा नहीं पहुंचाया।

बीआरएस नेता ने फीस रिइम्बर्समेंट (शुल्क प्रतिपूर्ति) के बकाया भुगतान पर भी चिंता जताई और छात्रों के लिए तुरंत फ़ंड जारी करने की मांग की। उन्होंने कांग्रेस सरकार पर छात्रों और बेरोजगार युवाओं से किए गए वादों को पूरा न करने का आरोप लगाया, जिससे बड़े पैमाने पर निराशा फैली है।

केटीआर ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार ने बीआरएस शासन के दौरान शुरू की गई कल्याणकारी और विकास योजनाओं को कमजोर कर दिया है, जिसमें 'सीताराम' जैसी सिंचाई परियोजनाएं भी शामिल हैं।

उन्होंने दावा किया कि जहां पिछली सरकार ने दस वर्षों में तेलंगाना के विकास की मजबूत नींव रखी थी, वहीं मौजूदा सरकार उस प्रगति को उलट रही है।

पार्टी संगठन का ज़िक्र करते हुए, केटीआर ने बीआरएस कार्यकर्ताओं से कहा कि वे राज्यव्यापी 'विशेष गहन संशोधन' (एसआईआर) अभियान के दौरान सतर्क रहें और यह सुनिश्चित करें कि किसी भी पात्र मतदाता का नाम सूची से न हटे। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से आने वाले डिजिटल सदस्यता अभियान को भी जबरदस्त सफल बनाने का आग्रह किया।

पार्टी कार्यकर्ताओं को पूरा समर्थन देने का भरोसा दिलाते हुए, केटीआर ने कहा कि बीआरएस कार्यकर्ता पार्टी की हर कामयाबी की नींव हैं और उन्होंने उनके साथ खड़े रहने का वादा किया।

--आईएएनएस

एससीएच