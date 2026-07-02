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तेलंगाना में बहस से पहले बवाल, हरीश राव समेत बीआरएस नेताओं को पुलिस ने रोका

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Jul 02, 2026, 09:33 AM
तेलंगाना में बहस से पहले बवाल, हरीश राव समेत बीआरएस नेताओं को पुलिस ने रोका

हैदराबाद, 2 जुलाई (आईएएनएस)। तेलंगाना भवन स्थित बीआरएस मुख्यालय में गुरुवार को तनाव का माहौल रहा। पुलिस ने पूर्व मंत्री टी. हरीश राव और बीआरएस के अन्य नेताओं को तब हिरासत में ले लिया, जब वे गुरुकुल आवासीय स्कूल के टेंडरों में अनियमितताओं पर राज्य के मंत्रियों के साथ बहस करने के लिए गन पार्क जा रहे थे।

हैदराबाद में तीन मंत्री भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) के नेताओं के साथ बहस के लिए तेलंगाना शहीद स्मारक (गन पार्क) पहुंचने के बाद राजनीतिक गहमागहमी देखने को मिली।

हालांकि, पुलिस ने पूर्व मंत्रियों हरीश राव और वी श्रीनिवास गौड़, बीआरएस महासचिव आरएस प्रवीण कुमार और अन्य नेताओं को तब हिरासत में ले लिया, जब वे तेलंगाना भवन से गन पार्क के लिए निकल रहे थे।

तेलंगाना पर कर्ज के बोझ और गुरुकुल आवासीय स्कूल के टेंडरों में कथित अनियमितताओं पर बहस के लिए सत्ताधारी कांग्रेस और मुख्य विपक्षी दल बीआरएस के नेताओं के बीच चुनौतियों और जवाबी चुनौतियों के कारण गुरुवार सुबह से ही राजनीतिक तनाव बढ़ गया था।

बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामा राव भी तेलंगाना भवन पहुंचे थे और आबकारी एवं पर्यटन मंत्री जुपल्ली कृष्णा राव का इंतजार कर रहे थे, जिन्होंने बीआरएस नेता को राज्य पर कर्ज के बोझ पर बहस की चुनौती दी थी।

हालांकि, कृष्णा राव ने गुरुवार सुबह मीडिया को बताया कि वह गन पार्क में बहस के लिए तैयार हैं। कांग्रेस मुख्यालय गांधी भवन में एक कार्यक्रम में शामिल होने के बाद, मंत्री गन पार्क पहुंचे और मीडियाकर्मियों से बात की।

कृष्णा राव ने कहा कि वह बीआरएस शासन के दौरान लिए गए कर्ज पर बहस के लिए तैयार हैं। उन्होंने दावा किया कि बीआरएस सरकार ने अपने 10 साल के शासनकाल में राज्य पर कर्ज 7.3 करोड़ रुपये बढ़ा दिया।

दूसरी ओर, बीआरएस नेताओं ने उन नेताओं की आलोचना की जो बहस से भाग रहे थे और उन्हें हिरासत में लेने के लिए पुलिस का इस्तेमाल कर रहे थे, जबकि उन्होंने बहस की चुनौती स्वीकार कर ली थी और गन पार्क जा रहे थे।

रामा राव ने तेलंगाना भवन में मीडिया से कहा कि यह पहली बार नहीं है जब मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी बहस से भाग रहे हैं। इससे पहले वह किसानों के मुद्दों पर मुख्यमंत्री के साथ बहस के लिए प्रेस क्लब पहुंचे थे, लेकिन मुख्यमंत्री वहां नहीं आए।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने एक बार फिर बहस की चुनौती दी और जब बीआरएस ने चुनौती स्वीकार की, तो पुलिस ने उनके नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। हरीश राव ने कहा कि जब वे सभी सबूतों के साथ बहस के लिए जा रहे थे, तो पुलिस ने उन्हें रोक दिया। उन्होंने इसे इस बात का सबूत बताया कि सरकार भ्रष्टाचार में शामिल है।

उन्होंने जानना चाहा कि चुनौती देने के बाद नेता बहस से क्यों भाग रहे हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने तीन मंत्रियों को फोन किया, लेकिन किसी ने भी जवाब नहीं दिया।

राज्य विधानसभा में बीआरएस के डिप्टी लीडर हरीश राव ने कहा कि अगर राज्य सरकार ईमानदार है, तो उसे बहस के लिए विधानसभा का सत्र बुलाना चाहिए।

तेलंगाना भवन, गन पार्क और दूसरी जगहों पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था, क्योंकि सैकड़ों कांग्रेस और बीआरएस कार्यकर्ता जमा हो गए थे, जिससे टकराव का डर पैदा हो गया था।

मंत्री पोन्नम प्रभाकर, अदलुरी लक्ष्मण कुमार और मोहम्मद अजहरुद्दीन रेजिडेंशियल स्कूल टेंडरों में गड़बड़ी के आरोपों पर बीआरएस नेताओं के साथ बहस के लिए गन पार्क पहुंचे। उन्होंने दावा किया कि बीआरएस नेता इसलिए नहीं आए क्योंकि उन्हें हार का डर था।

मंत्रियों ने कहा कि वे बीआरएस अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव (केसीआर) को सभी मुद्दों पर बहस के लिए विधानसभा आने की चुनौती दे रहे हैं।

केटीआर ने बुधवार को मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को खुली सार्वजनिक बहस की चुनौती दी थी, जिसमें वे सरकार की प्रशासनिक नाकामियों, किसानों की बदहाली, जारी कृषि संकट और राज्य के कुल कामकाज पर बात करना चाहते थे।

उन्होंने कहा कि वे तेलंगाना में कहीं भी, किसी भी समय बहस में शामिल होने के लिए तैयार हैं।

बीआरएस नेता ने घोषणा की कि अगर वे तथ्यों और सबूतों के साथ कांग्रेस सरकार की नाकामियों को उजागर करने में नाकाम रहे, तो वे तुरंत इस्तीफा दे देंगे और हमेशा के लिए राजनीति से संन्यास ले लेंगे।

--आईएएनएस

एएसएच/पीएम