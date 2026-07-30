तेलंगाना: क्या अच्छा काम करने के लिए मुझे इस्तीफा देना चाहिए? सीएम रेड्डी ने विपक्ष को घेरा

हैदराबाद, 30 जुलाई (आईएएनएस)। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने गुरुवार को विपक्ष की उस मांग की आलोचना की, जिसमें उनसे शिक्षा मंत्री का पद छोड़ने के लिए कहा गया था। उन्होंने सवाल किया कि क्या अच्छा काम करने और कई सुधार लागू करने के लिए उन्हें शिक्षा विभाग छोड़ देना चाहिए।

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मुख्यमंत्री उन शिक्षकों के एक समूह के साथ बातचीत कर रहे थे जो हाल ही में फिनलैंड और जर्मनी गए थे।

उन्होंने पूछा, "कुछ लोग मुझसे शिक्षा मंत्री का पद छोड़ने की मांग कर रहे हैं। क्या इसलिए कि नर्सरी से लेकर 12वीं कक्षा तक नाश्ता दिया जा रहा है? क्या इसलिए कि शिक्षकों की भर्ती और प्रमोशन को ठीक से मैनेज किया जा रहा है? क्या इसलिए कि आईटीआई (इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट) को एटीसी (एडवांस्ड टेक्नोलॉजी सेंटर) में बदला जा रहा है?"

उन्होंने यह भी जानना चाहा कि क्या वे इसलिए उनके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने छात्रों को जरूरी स्किल सिखाने के लिए एक स्किल यूनिवर्सिटी बनाई है और सफल ग्लोबल कॉर्पोरेट कंपनियों के मालिकों को स्किल यूनिवर्सिटी का बोर्ड सदस्य बनाया है।

यह बताते हुए कि तेलंगाना सरकार सरकारी स्कूलों में हर छात्र पर 1.08 लाख रुपए खर्च करती है, सीएम रेड्डी ने कहा कि उनकी सरकार द्वारा शिक्षा क्षेत्र में किए गए सुधारों के कारण, सरकारी स्कूलों में एक लाख और छात्र भर्ती हुए हैं।

यह कहते हुए कि शिक्षा का मतलब सिर्फ स्किल सीखना नहीं है, मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार शिक्षा के साथ-साथ स्किल सिखाने की भी कोशिश कर रही है। 12वीं कक्षा पूरी करने के बाद, छात्र को दुनिया की अच्छी समझ होनी चाहिए। शिक्षकों को ही छात्रों में यह जागरूकता पैदा करनी चाहिए।

उन्होंने कहा कि 25 सालों तक भारतीय अमेरिका की ओर देखते रहे, लेकिन अब उन्हें जर्मनी, जापान और सिंगापुर जैसे देशों पर ध्यान देना चाहिए। उन देशों में बहुत सारे मौके हैं।

सीएम रेवंत रेड्डी ने सरकारी शिक्षण संस्थानों को इस तरह बदलने का आह्वान किया कि दुनिया तेलंगाना की ओर देखे। उन्होंने शिक्षकों से समाज के लिए पांच साल समर्पित करने और नई पीढ़ी का भविष्य बदलने का आग्रह किया।

उन्होंने कहा, "तेलंगाना को देश के लिए एक रोल मॉडल बनाने के लक्ष्य के साथ काम करें। छात्रों को अच्छी शिक्षा देने के लिए और क्या किया जा सकता है, इस पर अपने सुझाव दें। दिसंबर तक एक रिपोर्ट तैयार करें जिसमें बताया जाए कि आने वाले शैक्षणिक वर्ष के लिए क्या किया जाना चाहिए।"

उन्होंने भरोसा जताया कि कांग्रेस पार्टी 2034 तक तेलंगाना में सत्ता में बनी रहेगी। उन्होंने साफ कहा कि सरकार छात्रों के लिए जरूरी कोई भी खर्च उठाने को तैयार है।

उन्होंने घोषणा की कि शिक्षकों को आगे की पढ़ाई के लिए विदेश जाने के मौके दिए जाएंगे, जैसे आईएएस और आईपीएस अधिकारी जाते हैं।

--आईएएनएस

एससीएच/डीकेपी