तेलंगाना के सांसद और मंत्री ने केंद्र सरकार से ताडिचेरला 2 कोल ब्लॉक प्रोजेक्ट में तेजी लाने की अपील की

हैदराबाद, 27 जुलाई (आईएएनएस)। पेद्दापल्ली के सांसद गद्दाम वामसी कृष्णा और तेलंगाना के श्रम मंत्री डॉ. जी. विवेक वेंकटस्वामी ने सोमवार को नई दिल्ली में केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी से मुलाकात की और उनसे स्थानीय लोगों एवं सिंगारेनी श्रमिकों के लिए अधिकतम लाभ सुनिश्चित करते हुए ताडिचेरला-2 कोयला ब्लॉक परियोजना में तेजी लाने का आग्रह किया।

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बैठक के दौरान सांसद और मंत्री ने ताडिचेरला-2 परियोजना को जल्द से जल्द पूरा करने पर जोर दिया।

उन्होंने मांग की कि स्थानीय युवाओं को कम से कम 1,000 नौकरियां उपलब्ध कराई जाएं, जिनमें परियोजना से प्रभावित गांवों के युवाओं को प्राथमिकता दी जाए। उन्होंने विस्थापित परिवारों के लिए व्यापक पुनर्वास और पुनर्स्थापन सुविधाओं की भी मांग की।

केंद्र सरकार ने हाल ही में सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी सिंगारेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड (एससीसीएल) को ताडिचेरला-2 कोयला ब्लॉक आवंटित करने का निर्णय लिया है।

तेलंगाना के नेताओं ने केंद्रीय मंत्री से सिंगारेनी के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए न्यूनतम 10,000 रुपए मासिक पेंशन सुनिश्चित करने की अपील की।

उन्होंने सिंगारेनी संगठन के व्यापक विकास, कोयला खदानों के विस्तार, खनन प्रभावित क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे और विभिन्न पहलों के लिए केंद्र सरकार के संभावित समर्थन पर भी चर्चा की।

किशन रेड्डी ने सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हुए आश्वासन दिया कि प्रस्तावों पर अनुकूल विचार किया जाएगा। उन्होंने ताडिचेरला-2 परियोजना में तेजी लाने, स्थानीय रोजगार सृजित करने, पुनर्वास पैकेज लागू करने और पेंशन संबंधी समस्या का समाधान करने के लिए संबंधित विभागों से परामर्श सहित आवश्यक कदम उठाने का वादा किया।

सांसद और राज्य मंत्री ने केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया से भी मुलाकात की। चर्चा में रोजगार सृजन, कौशल विकास, खनन, अवसंरचना विस्तार और श्रम कल्याण जैसे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया गया।

तेलंगाना के नेताओं ने श्रम कल्याण पहलों का विस्तार करने, अधिक रोजगार के अवसर पैदा करने और तेलंगाना में केंद्रीय योजनाओं के कार्यान्वयन को मजबूत करने के लिए केंद्र से अधिक समर्थन की मांग की।

बाद में उन्होंने कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री जयंत चौधरी से भी मुलाकात की और युवाओं के लिए उन्नत कौशल प्रशिक्षण, उन्नत प्रौद्योगिकी केंद्रों (एटीसी) के विकास और उभरती रोजगार आवश्यकताओं के अनुरूप उद्योग-उन्मुख प्रशिक्षण कार्यक्रमों के विस्तार पर चर्चा की।

मंत्री विवेक वेंकटस्वामी ने कहा कि तेलंगाना सरकार राज्य के विकास को बढ़ावा देने, युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों का विस्तार करने, श्रम कल्याण को मजबूत करने और खनन क्षेत्र के विकास में तेजी लाने के लिए केंद्र सरकार के साथ घनिष्ठ समन्वय में काम करने के लिए प्रतिबद्ध है।

--आईएएनएस

डीकेपी/