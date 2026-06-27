तेलंगाना के सरकारी कर्मचारी चिंता न करें, चुनाव आयोग आपका साथ देगा: जी. किशन रेड्डी

हैदराबाद, 27 जून (आईएएनएस)। केंद्रीय मंत्री जी. किशन रेड्डी ने कांग्रेस, एआईएमआईएम और बीआरएस पर आरोप लगाया है कि वे सरकारी कर्मचारियों को धमका रहे हैं और वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। रेड्डी ने कर्मचारियों से अपील की है कि वे चिंता न करें।

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एसआईआर का जिक्र करते हुए रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना में एसआईआर प्रक्रिया को शुरू हुए तीन दिन हो चुके हैं।

उन्होंने कहा कि कई काउंटिंग फॉर्म अभी तक बीएलओ तक नहीं पहुंचे हैं और बीएलओ ने अपना काम शुरू नहीं किया है। मैं चुनाव आयोग से अनुरोध करता हूं कि वह सुनिश्चित करे कि फॉर्म सही ढंग से जमीनी स्तर तक पहुंचें।

रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस और बीआरएस, बीएलओ के तौर पर काम कर रहे सरकारी कर्मचारियों को डराने-धमकाने की कोशिश कर रही है, जो बिल्कुल गलत है। भाजपा की ओर से मैं तेलंगाना के सभी सरकारी कर्मचारियों से अपील करता हूं कि वे किसी से न डरें। मैं उनसे कहता हूं कि चिंता न करें, क्योंकि चुनाव आयोग आपका साथ देगा।

दूसरे दलों पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाते हुए रेड्डी ने कहा कि गांव से आए लोगों को डराया जा रहा है कि उनका वोट कट जाएगा। यह पूरी तरह गलत है। वेलफेयर स्कीम में कोई बदलाव नहीं होगा, राशन कार्ड और पेंशन नहीं रोकी जाएगी। उन्होंने युवाओं से भी अपील की है कि बढ़-चढ़कर आगे आएं और वोटर लिस्ट में अपना नाम दर्ज कराएं। भारत के प्रजातंत्र ने जो अधिकार दिया है, उसे अवश्य लीजिए।

उन्होंने कहा कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन तीन दिन के दौरे पर तेलंगाना आ रहे हैं। इस दौरान, वह हैदराबाद शहर में नौ जिलों के बूथ-स्तर के अध्यक्षों के लिए आयोजित एक सम्मेलन में मार्गदर्शन करेंगे। इसके बाद, वह वारंगल, भुवनगिरी और रंगारेड्डी जिले का भी दौरा करेंगे। अलग-अलग जिलों के दौरे के बाद, वह 30 तारीख को तेलंगाना राज्य कार्यकारिणी की बैठक में मार्गदर्शन करेंगे। जैसे-जैसे भारतीय जनता पार्टी पूरे तेलंगाना में अपने संगठन को और मजबूत कर रही है, बूथ अध्यक्षों का 'विजय संकल्प सम्मेलन' एक मजबूत भाजपा और मजबूत तेलंगाना बनाने की दिशा में एक और कदम है। वे हमारे समर्पित नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे और प्रेरित करेंगे।

--आईएएनएस

डीकेएम/एबीएम