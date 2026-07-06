तेलंगाना के मंत्री ने राम मंदिर चढ़ावा मामले के लिए भाजपा से माफी मांगने की मांग की

हैदराबाद, 6 जुलाई (आईएएनएस)। तेलंगाना के परिवहन और पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री पोन्नम प्रभाकर ने सोमवार को भाजपा से मांग की कि वह अयोध्या के राम मंदिर में करोड़ों रुपए के गबन के लिए देश की जनता से माफी मांगे।

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उन्होंने भाजपा पर राजनीति के लिए भगवान के नाम और 'अक्षितालु' (हल्दी लगे चावल के दाने) का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया।

कांग्रेस नेता ने मीडिया से बात करते हुए याद दिलाया कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर के निर्माण के लिए आधारशिला रखी थी। पूरे भारत से कई लोगों ने अयोध्या में राम मंदिर के लिए दान दिया था।

उन्होंने दावा किया कि अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर से फंड की चोरी सभी हिंदुओं का अपमान है। यह भगवान के नाम पर किया गया घोटाला था। भाजपा ही वह पार्टी है, जिसने घोटाले के लिए भगवान के नाम का इस्तेमाल किया।

कांग्रेस नेता ने कहा कि भाजपा, जिसने राम और 'अक्षितालु' के नाम पर वोट मांगे थे, उसे अयोध्या की जनता ने हरा दिया। उन्होंने दावा किया कि अयोध्या के लोगों ने ही सबसे पहले अयोध्या राम मंदिर में भ्रष्टाचार को पकड़ा था।

उन्होंने मांग की कि भाजपा फंड के गबन के आरोपों का जवाब दे और जनता से माफी मांगे। भाजपा ने दान पेटियों को लूटा और भगवान राम के नाम पर देश भर में इकट्ठा किए गए फंड का गलत इस्तेमाल किया। उन्होंने वोट पाने के लिए हर गांव में 'अक्षितालु' बांटे।

मंत्री ने कहा कि भाजपा के वरिष्ठ नेताओं को राम मंदिर के मुद्दे पर जवाब देना चाहिए। जो लोग राम के नाम और भक्ति की आड़ में राजनीति करते हैं, उन्हें बोलना चाहिए। उन्हें देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए और यह स्वीकार करना चाहिए कि वहां जो हुआ वह गलत था।

तेलंगाना में वोटर लिस्ट के चल रहे स्पेशल गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) पर पोन्नम प्रभाकर ने कहा कि यह लोकतंत्र में एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है।

उन्होंने बताया कि एन्यूमरेशन फॉर्म हर घर तक पहुंच गए हैं। उन्होंने कांग्रेस पार्टी के बूथ लेवल एजेंटों (बीएलए) से बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) के साथ तालमेल बिठाने को कहा, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कोई भी योग्य वोटर छूट न जाए।

कांग्रेस नेता ने कहा कि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से सात मंडलों का दौरा किया और पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए ट्रेनिंग सेशन आयोजित किए। हैदराबाद और सिकंदराबाद संसदीय क्षेत्रों के लिए डिप्टी सीएम मल्लू भट्टी विक्रमार्क की अध्यक्षता में एक बैठक भी आयोजित की गई।

--आईएएनएस

एएसएच/डीकेपी