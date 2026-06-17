तेलंगाना के मंत्री अजहरुद्दीन ने एसआईआर के दौरान मतदाताओं से सतर्क रहने की अपील की

हैदराबाद, 17 जून (आईएएनएस)। तेलंगाना के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहम्मद अजहरुद्दीन ने बुधवार को राज्य में चल रहे विशेष गहन संशोधन (एसआईआर) के दौरान लोगों से सतर्क रहने का आग्रह किया।

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उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल, असम और बिहार जैसे राज्यों में एसआईआर के दौरान अल्पसंख्यकों से संबंधित बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम हटा दिए गए।

उन्होंने कहा कि एसआईआर ने उन राज्यों में भारी नुकसान पहुंचाया है। मंत्री ने कहा कि कांग्रेस पार्टी यह सुनिश्चित करने के लिए प्रयासरत है कि किसी भी वास्तविक मतदाता का नाम मतदाता सूची से न हटाया जाए। उन्होंने लोगों से इस प्रक्रिया के दौरान सतर्क रहने और सभी आवश्यक दस्तावेज जमा करने का आग्रह किया ताकि उनके नाम हटाए न जाएं।

राज्य कांग्रेस के मुख्यालय गांधी भवन में लोगों से प्राप्त अभ्यावेदन सुनने के बाद अजहरुद्दीन मीडियाकर्मियों से बातचीत कर रहे थे।

मंत्री ने बताया कि उन्हें 200 से अधिक अभ्यावेदन प्राप्त हुए। उन्होंने कहा कि लोग अपनी समस्याओं और चिंताओं को लेकर आए थे। मैंने संबंधित अधिकारियों से बात करके उनका समाधान करने का प्रयास किया। उन्होंने दावा किया कि जिला कलेक्टर से बात करने के तुरंत बाद 50 शिकायतों का निवारण किया गया।

पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान ने कहा कि कांग्रेस सरकार गरीबों के लिए काम कर रही है। उन्होंने मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी की जमकर प्रशंसा करते हुए कहा कि वे तेलंगाना के विकास के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं।

अजहरुद्दीन ने कहा कि तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी (टीपीसीसी) के अध्यक्ष महेश कुमार गौड़ गांधी भवन में एक अच्छा कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं।

तेलंगाना के मंत्री हर सप्ताह गांधी भवन में लोगों से मिलकर याचिकाएं ग्रहण करते हैं और उनकी शिकायतों का समाधान करते हैं। टीपीसीसी प्रमुख ने 2024 में 'प्रजालथो मुखमुखी' (आमने-सामने) नामक इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी।

मंत्री ने कहा कि भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) के नेता कांग्रेस सरकार की आलोचना सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वे विपक्ष में हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि बीआरएस नेता जनता का ध्यान भटकाने के लिए निराधार आरोप लगा रहे हैं।

--आईएएनएस

एमएस/