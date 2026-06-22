तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से हैदराबाद मेट्रो के वित्तपोषण पर चर्चा की

हैदराबाद, 22 जून (आईएएनएस)। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी और केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी. किशन रेड्डी ने सोमवार को नई दिल्ली में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की।

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इस दौरान उन्होंने हैदराबाद मेट्रो रेल परियोजना के लिए भारतीय रेलवे वित्त निगम (आईआरएफसी) से ऋण संबंधी मुद्दों पर चर्चा की।

सोमवार रात मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, चर्चा सकारात्मक रही। बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने रेल मंत्री के साथ हुई बातचीत को रचनात्मक बताया।

उन्होंने यह भी घोषणा की कि वे इस मुद्दे पर आगे की चर्चा के लिए मंगलवार सुबह केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल से मिलेंगे।

किशन रेड्डी की उपस्थिति में रेवंत रेड्डी की अश्विनी वैष्णव से हुई मुलाकात मुख्यमंत्री द्वारा केंद्र से हैदराबाद मेट्रो रेल के प्रथम चरण के लिए सावधि ऋण पुनर्वित्त के लिए 13,600 करोड़ रुपए की राशि बिना किसी देरी के जारी करने की मांग के एक सप्ताह बाद हुई। यह परियोजना राज्य सरकार ने लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड से अधिग्रहित की थी।

मुख्यमंत्री ने केंद्र से यह स्पष्टीकरण भी मांगा था कि क्या वह हैदराबाद मेट्रो परियोजना के द्वितीय चरण में भाग लेगा।

उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी और सांसद एटाला राजेंद्र से हस्तक्षेप करने और यह सुनिश्चित करने की अपील की थी कि तेलंगाना को उसका उचित हिस्सा मिले।

रेवंत रेड्डी के अनुसार, 13,600 करोड़ रुपए का ऋण एक जापानी कंपनी से 4 प्रतिशत ब्याज दर पर लिया गया था और इसे आईआरएफसी के माध्यम से राज्य सरकार को हस्तांतरित किया जाना आवश्यक है।

उन्होंने दावा किया था कि एक जापानी एजेंसी ने आईआरएफसी को धनराशि जारी कर दी थी, लेकिन निगम ने उसे राज्य सरकार को हस्तांतरित नहीं किया था।

उन्होंने कहा था कि हमने रिजर्व बैंक की मंजूरी के लिए पत्र भी जमा किया था, फिर भी ऋण हस्तांतरण रोक दिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि धनराशि जारी करने में देरी के लिए किशन रेड्डी जिम्मेदार हैं।

--आईएएनएस

एमएस/