तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने 2029 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की भारी जीत की भविष्यवाणी की

हैदराबाद, 10 जुलाई (आईएएनएस)। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने शुक्रवार को भविष्यवाणी की कि कांग्रेस 2029 के विधानसभा चुनावों में भारी जीत के साथ राज्य में सत्ता बरकरार रखेगी।
उन्होंने कहा कि उन्हें विश्वास है कि अगले विधानसभा चुनाव मई-जून 2029 में नहीं बल्कि 2028 के अंत से पहले होंगे।
उन्होंने दावा किया कि प्रस्तावित परिसीमन से तेलंगाना में लोकसभा की सीटें 17 से बढ़कर 26 और विधानसभा की सीटें 119 से बढ़कर 182 हो जाएंगी। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि कांग्रेस 20 लोकसभा सीटें और 117 विधानसभा सीटें जीतेगी।
उन्होंने किसानों के लिए 'रायथु भरोसा' निधि जारी करने के बाद खम्मम जिले के जगन्नाथपुरम में एक जनसभा को संबोधित किया।
मुख्यमंत्री ने कहा ने कहा कि मैं 36 महीने पहले ही चुनाव परिणामों की भविष्यवाणी कर रहा हूं। कांग्रेस 182 विधानसभा सीटों में से 117 सीटें जीतकर लगातार दूसरी बार सत्ता में लौटेगी। मैं भद्राचलम के भगवान राम की शपथ लेता हूं। यह खम्मम कांग्रेस कार्यकर्ताओं का संकल्प है। आइए आगामी चुनावों में तेलंगाना की 26 संसदीय सीटों में से 20 पर जीत सुनिश्चित करें और राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाएं।
रेवंत रेड्डी ने फर्जी सर्वेक्षण रिपोर्ट फैलाने के लिए भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विपक्षी दल ने फर्जी सर्वेक्षण के आधार पर कांग्रेस की हार का दावा करके दुर्भावनापूर्ण प्रचार किया।
उन्होंने कहा कि क्या कोई चुनाव की तारीख जाने बिना या आरक्षण नीतियों में संभावित बदलावों के बारे में जाने बिना सर्वेक्षण करता है या जीत-हार की भविष्यवाणी करता है? जुबली हिल्स उपचुनाव में जब इसी तरह के दावे किए गए थे, तब जनता ने बीआरएस को करारी हार दी थी। उन्होंने आगे कहा कि बीआरएस की सर्वेक्षण टीम शोर मचाने वाले, बदनाम और उपद्रवी तत्वों के एक गिरोह से ज्यादा कुछ नहीं रह गई है।
आगामी चुनावों को 'कुरुक्षेत्र' की लड़ाई बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस तब तक चैन से नहीं बैठेगी जब तक 'कौरव' कलवाकुंतला (केसीआर) परिवार को राजनीतिक रूप से पराजित नहीं कर दिया जाता। उन्होंने कहा कि 2023 में कांग्रेस सरकार के गठन के बाद से हमने हर चुनाव में जीत सुनिश्चित की है और केसीआर को उनके फार्महाउस तक सीमित कर दिया है।
रेवंत रेड्डी ने बीआरएस नेता हरीश राव को केसीआर के नाम पर शपथ लेने की चुनौती दी कि वे भाजपा में शामिल नहीं होंगे।
मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि कोई नहीं जानता कि बीआरएस नेता कहां पहुंचेंगे। केटीआर को नहीं पता कि उनके बहनोई कब तक बीआरएस में रहेंगे। केटीआर की अपनी बहन ने चौंकाने वाला बयान दिया कि बीआरएस का भाजपा में विलय हो जाएगा। यह भी केटीआर की बहन ने ही खुलासा किया कि आंध्र प्रदेश के ठेकेदारों ने बीआरएस को करोड़ों रुपए दिए हैं। उन्होंने आगे कहा कि बीआरएस नेताओं के परिवार के सदस्यों में आपसी विश्वास नहीं है।
--आईएएनएस
एमएस/