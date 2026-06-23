तेलंगाना के महाकाली मंदिर में चोरी, सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई घटना, जांच में जुटी पुलिस

हैदराबाद, 23 जून (आईएएनएस)। तेलंगाना के निर्मल जिले के बासर में मशहूर ज्ञान सरस्वती मंदिर परिसर में स्थित महाकाली मंदिर में बड़ी चोरी हुई है। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

Read More

सोमवार देर रात दो अनजान लोगों ने मंदिर का गेट तोड़ा और चांदी का मुकुट और 'हुंडी' (मंदिर का दान पात्र) लेकर भाग गए। उन्होंने 'हुंडी' से नगदी निकाली और खाली डिब्बे को मंदिर के पास फेंक दिया। चोरी का पता मंगलवार सुबह तब चला जब पुजारी पूजा के लिए मंदिर पहुंचे।

मंदिर के अधिकारियों ने पुलिस को सूचना दी। वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की।

सीसीटीवी फुटेज में दो नकाबपोश लोग मंदिर में घुसते हुए दिखाई दे रहे हैं। जांच के हिस्से के तौर पर क्लूज टीम और डॉग स्क्वॉड को भी काम पर लगाया गया। मंदिर के अधिकारियों के अनुसार, चोरी हुए चांदी के मुकुट का वजन लगभग डेढ़ किलोग्राम है।

घटना के बाद मंदिर के अधिकारियों ने भक्तों द्वारा दिए गए चढ़ावे की गिनती टाल दी।

जिला पुलिस अधीक्षक जानकी शर्मिला, मुधोल के विधायक रामा राव और अन्य अधिकारियों ने मंदिर का दौरा किया।

ज्ञान सरस्वती तेलंगाना के प्रमुख मंदिरों में से एक है। पवित्र गोदावरी नदी के तट पर स्थित मंदिर जिसे 'दक्षिण गंगा' के रूप में भी पूजा जाता है, इसका हजारों वर्षों का गौरवशाली इतिहास है।

पौराणिक कथाओं के अनुसार, कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद वेद व्यास बसरा में गोदावरी के तट पर रहने आए थे और अपने प्रवास के दौरान, उन्होंने ज्ञान, सरस्वती, महालक्ष्मी और महाकाली देवियों की मूर्तियों को तराशा और उनकी प्राण-प्रतिष्ठा की। तब से बसरा 'त्रिमाता' (तीन देवियों) के मंदिर के कारण एक पवित्र स्थल के रूप में लोकप्रिय हो गया।

अप्रैल में, मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने 225 करोड़ रुपए की लागत से होने वाले मंदिर के विस्तार और विकास कार्यों की आधारशिला रखी थी।

इस बीच, आंध्र प्रदेश के नंदीयाल जिले के एक मंदिर में भी चोरी हुई है, जिसमें कोयलाकुंटला के श्री सत्यनारायण स्वामी मंदिर से 'हुंडी' चोरी हो गई। पुलिस के अनुसार, एक नकाबपोश व्यक्ति आधी रात के आसपास मंदिर में घुसा और 'हुंडी' लेकर भाग गया।

मंदिर परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों में चोरी की घटना रिकॉर्ड हो गई।

पुलिस ने चोरी की घटना का मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी है।

--आईएएनएस

एससीएच/वीसी