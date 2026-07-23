तेलंगाना के अधिकारी को आय से अधिक संपत्ति के मामले में हिरासत में भेजा गया

हैदराबाद, 23 जुलाई (आईएएनएस)। हैदराबाद की एक अदालत ने गुरुवार को तेलंगाना रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के डिविजनल इंजीनियर मुत्यम वेंकटा रमना को आय से अधिक संपत्ति के मामले में 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

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एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) ने बुधवार को आरोपी अधिकारी को गिरफ्तार किया और उसे विशेष न्यायाधीश की अदालत में पेश किया, जहां से उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

अदालत ने उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने के बाद चंचलगुडा सेंट्रल जेल भेज दिया।

एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) ने वेंकटा रमना को उनके घर, कार्यालय और उनके रिश्तेदारों, सहयोगियों तथा कथित बेनामी लोगों से जुड़े सात अन्य ठिकानों पर एक साथ छापेमारी के बाद गिरफ्तार किया।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने जांच के दौरान सेरिलिंगमपल्ली और कुकटपल्ली में 1.23 करोड़ रुपये कीमत के चार फ्लैट, कुकटपल्ली के अंजनेया नगर में 1.82 करोड़ रुपये की चार मंजिला व्यावसायिक इमारत और गुट्टाला बेगमपेट में 2.90 करोड़ रुपये की छह मंजिला व्यावसायिक इमारत का पता लगाया।

एसीबी अधिकारियों को 52.02 लाख रुपये की बैंक जमा राशि, करीब 40 लाख रुपये कीमत के 2,094 ग्राम सोने के गहने, लगभग 45 लाख रुपये की तीन गाड़ियां और करीब 30 लाख रुपये कीमत का घरेलू सामान व इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी मिले।

तलाशी के दौरान मिली संपत्ति की कुल कीमत का अनुमान 27.65 करोड़ रुपये लगाया गया। एसीबी ने बताया कि इन संपत्तियों की बाजार कीमत सरकारी मूल्यांकन से काफी अधिक होने की संभावना है।

एसीबी ने इस अधिकारी को दूसरी बार गिरफ्तार किया है। इससे पहले दिसंबर 2019 में, जब वह हैदराबाद के साइबर सिटी सर्कल में डिविजनल इंजीनियर (टेक्निकल) के पद पर तैनात थे, तब उन्हें 25,000 रुपये की रिश्वत मांगने और लेने के आरोप में ट्रैप केस के तहत गिरफ्तार किया गया था। उस समय हुई तलाशी में 26.52 लाख रुपये नकद और 22.60 लाख रुपये कीमत के सोने के गहने बरामद किए गए थे।

एसीबी के मुताबिक, अधिकारी से जुड़ी कुल संपत्ति की कीमत 28.14 करोड़ रुपये आंकी गई है। इसमें पहले के मामले और हाल की तलाशी के दौरान मिली संपत्तियां भी शामिल हैं।

ताजा मामले की जांच में पता चला है कि वेंकटा रमना की पत्नी के नाम पर पंजीकृत चार निर्माण कंपनियों के जरिए कथित तौर पर बड़ी रकम का निवेश किया गया था। इन कंपनियों ने मूसापेट के अंजनैया नगर में करीब 20 करोड़ रुपये के निवेश से 10 रिहायशी अपार्टमेंट बनाए थे।

बुधवार को तलाशी के दौरान एसीबी अधिकारियों ने शराब की 20 बोतलें भी बरामद कीं। इनमें 19 विदेशी शराब की बोतलें और एक आईएमएफएल की बोतल शामिल है, जिनकी कुल कीमत करीब 2.5 लाख रुपये बताई गई है। इस मामले में माधापुर आबकारी विभाग ने अलग से केस दर्ज किया है।

--आईएएनएस

एसएचके/पीएम