तेलंगाना हाई कोर्ट ने चीफ सेक्रेटरी को डाइड्रा कमिश्नर रंगनाथ की जगह लेने का आदेश दिया

हैदराबाद, 27 जुलाई (आईएएनएस)। तेलंगाना हाई कोर्ट ने सोमवार को मुख्य सचिव को अदालत के आदेशों की बार-बार अवहेलना करने के लिए हैदराबाद आपदा प्रतिक्रिया और संपत्ति संरक्षण एजेंसी (एचवाईडीआरएए) के आयुक्त एवी रंगनाथ को तत्काल पद से हटाने का निर्देश दिया।

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न्यायमूर्ति अनिल कुमार जुकांति ने मुख्य सचिव संजय जाजू से हाइड्रा के प्रमुख के रूप में रंगनाथ के स्थान पर एक उपयुक्त अधिकारी की पहचान करने को कहा।

हाई कोर्ट ने लोथकुंटा में 40 एकड़ भूमि के एक भूखंड से संबंधित अवमानना मामले पर यह निर्देश दिया, जिसमें एक निजी निर्माण कंपनी शामिल थी।

न्यायाधीश ने इस तथ्य पर ध्यान दिया कि उनके डेढ़ साल के कार्यकाल के दौरान हाई कोर्ट में हाइड्रा कमिश्नर के खिलाफ कथित तौर पर 63 अवमानना के मामले लंबित हैं।

अदालत ने पाया कि सचिव स्तर के अधिकारी द्वारा अदालत की अवमानना करना अनुचित था।

एक निजी निर्माण कंपनी ने लोधकुंटा स्थित भूमि से संबंधित अवमानना का मामला दर्ज कराया था। कंपनी ने हाइड्रा के अधिकारियों पर न्यायिक निषेधाज्ञा के बावजूद संपत्ति में प्रवेश करने और बाड़ लगाने का आरोप लगाया था।

उच्च न्यायालय ने रंगनाथ को सोमवार तक लिखित हलफनामे के माध्यम से माफी मांगने का आदेश दिया था। हालांकि, हाइड्रा का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील ने अदालत को सूचित किया कि इसके बजाय जल्द ही एक याचिका दायर की जाएगी।

अदालत ने इस दलील पर कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि एडवोकेट जनरल के हस्तक्षेप के बाद हलफनामा दाखिल करने के लिए सोमवार तक का समय विशेष रूप से दिया गया था।

इसमें इस बात पर भी चिंता व्यक्त की गई कि हाइड्रा आयुक्त पहले की चेतावनियों के बावजूद न्यायिक निर्देशों और न्यायालय के समक्ष दिए गए वचनों का बार-बार पालन करने में विफल रहे हैं।

न्यायमूर्ति अनिल कुमार ने टिप्पणी की कि यद्यपि सार्वजनिक संपत्तियों की रक्षा करने का हाइड्रा का मिशन सराहनीय है, लेकिन इसकी शक्तियों का प्रयोग संयम के साथ और कानून के शासन के सख्त अनुपालन में किया जाना चाहिए।

आयुक्त के कामकाज पर कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए उन्होंने मुख्य सचिव से वर्तमान आयुक्त के स्थान पर एजेंसी का नेतृत्व करने के लिए एक उपयुक्त अधिकारी की तलाश करने को कहा।

पिछली सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने कहा था कि रंगनाथ के कानूनी रूप से संचालन को सुनिश्चित करने के लिए उन्हें सेना को बुलाना होगा।

न्यायाधीश ने टिप्पणी की थी कि यदि आवश्यक हुआ तो वे सेना को हाइड्रा आयुक्त को हिरासत में लेने और अदालत के आदेशों का बार-बार उल्लंघन करने के लिए उन्हें सेना की बैरक में रखने का निर्देश दे सकते हैं। उन्होंने उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल, जो कि इसके वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी हैं, को बाइसन डिवीजन में तैनात सेना के सबसे वरिष्ठ ब्रिगेडियर से संपर्क करने और विवादित स्थल पर 10 सैन्य कर्मियों की तैनाती की व्यवस्था करने का निर्देश दिया था।

इसके बाद एडवोकेट जनरल सुदर्शन रेड्डी ने रंगनाथ की ओर से अदालत में निवेदन किया कि वे अदालत के आदेशों का पालन करेंगे। एडवोकेट जनरल ने अदालत को यह भी बताया कि एक विस्तृत हलफनामा दाखिल किया जाएगा। इस बिंदु पर अदालत ने निर्देश दिया कि हाइड्रा आयुक्त हलफनामे के माध्यम से माफी मांगें।

भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के अधिकारी रंगनाथ, राज्य सरकार द्वारा दो साल पहले गठित की गई एजेंसी हाइड्रा के प्रमुख हैं।

पिछले दो वर्षों के दौरान, हाइड्रा का दावा है कि उसने 1.5 लाख करोड़ रुपए की भारी भरकम राशि वाली 3,315 एकड़ सरकारी भूमि को बचाया है और कई जल निकायों को बहाल किया है।

एजेंसी ने कहा कि उसने झीलों, नालों, पार्कों, सरकारी जमीनों और नीले-हरे संसाधनों का पुनर्ग्रहण और संरक्षण किया है।

हाइड्रा के कामकाज की विपक्षी दलों द्वारा आलोचना की जा रही है, जिन्होंने एजेंसी पर सरकारी जमीन पर गरीबों के घरों को बुलडोजर से गिराने का आरोप लगाया है।

--आईएएनएस

डीकेपी/