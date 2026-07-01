तेलंगाना भाजपा के नेताओं ने नितिन नवीन को लेकर सीएम रेवंत रेड्डी के बयान की आलोचना की

हैदराबाद, 1 जुलाई (आईएएनएस)। तेलंगाना भाजपा नेताओं ने बुधवार को मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की आलोचना की क्योंकि उन्होंने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का मजाक उड़ाया था।

Read More

भाजपा नेताओं ने कहा कि तेलंगाना की जनता 'अहंकारी' कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंकेगी।

सीएम रेवंत रेड्डी ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि हाल ही में एक व्यक्ति यहां आया था, नवीन या जो भी हो, मुझे उसका पूरा नाम ठीक से नहीं पता। वह कहते हैं कि तेलंगाना में अगली सरकार उनकी होगी, ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने पश्चिम बंगाल में सरकार बनाई थी। पश्चिम बंगाल में आपको 15 साल लग गए। आपकी चालें वहां शायद इसलिए काम कर गईं क्योंकि वहां ममता बनर्जी थीं लेकिन यहां हमारे सभी लोग तैयार हैं और वे आपको कुचल देंगे।

रेड्डी के बयान की भाजपा नेताओं ने निंदा की और उन्हें 'अहंकारी' बताया। केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी. किशन रेड्डी ने एक्स पर पोस्ट किया। इसमें उन्होंने लिखा कि सम्मान और शिष्टाचार कांग्रेस के लिए अनजान बातें हैं।

उन्होंने लिखा कि अहंकार पतन का कारण बनता है, रेवंत रेड्डी गारू। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का अपमान करने से कांग्रेस खेमे में व्याप्त डर नहीं छिपेगा। तेलंगाना की जनता ने हमेशा अहंकार के बजाय विनम्रता का सम्मान किया है। यही वह अहंकार है जिसने 'फार्म हाउस सीएम' को सत्ता से बेदखल किया था और अब यही मौजूदा तेलंगाना मुख्यमंत्री के पतन का कारण बनेगा।

उन्होंने कहा कि तेलंगाना में पिछले 12.5 वर्षों में बीआरएस और कांग्रेस के बीच कुछ भी नहीं बदला है । विफल शासन, टूटे हुए वादे, भारी भ्रष्टाचार, एमआईएम का तुष्टीकरण और परिवारवाद को बढ़ावा। दोनों पार्टियां एक जैसा अहंकार दिखाती हैं। तेलंगाना में भ्रष्ट और सांप्रदायिक कांग्रेस के पास विकास के मोर्चे पर दिखाने के लिए कुछ भी ठोस नहीं है और वह अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए राहुल गांधी की व्यक्तिगत हमलों और अपशब्दों की राजनीति को दोहरा रही है।

केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बंदी संजय कुमार ने भी नितिन नवीन का मजाक उड़ाने वाली सीएम रेवंत रेड्डी की टिप्पणियों की निंदा की। उन्होंने कहा कि आप भले ही उनका नाम याद न होने का दिखावा करें लेकिन लोग अक्सर बिना किसी दिखावे के आपका नाम भूल जाते हैं। सत्ता के नशे में चूर नेता अक्सर घमंड को ताकत और मजाक उड़ाने को राजनीतिक समझदारी समझ बैठते हैं।

बंदी संजय कुमार ने कहा कि अगर आपको लगता है कि तेलंगाना में भाजपा के बढ़ने में उतना ही समय लगेगा जितना पश्चिम बंगाल में लगा था, तो फिर से सोचिए। आपकी कांग्रेस सरकार जिस तरह से काम कर रही है, उसे देखते हुए शायद इतना समय न लगे। आप भाजपा को कम आंकते रह सकते हैं। हमने आपसे कहीं बड़ी सरकारों और कहीं ज्यादा ताकतवर नेताओं को हराया है। मुकाबला शुरू हो चुका है।

तेलंगाना भाजपा अध्यक्ष एन. रामचंद्र राव ने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी और उसके नेताओं के डीएनए में ही घमंड बसा हुआ है।

राव ने कहा कि यही वजह है कि 2011 के बाद से कांग्रेस कभी भी सत्ता में रहते हुए चुनाव नहीं जीत पाई है। भारतीय मतदाताओं द्वारा बार-बार नकारे जाने के बावजूद, कांग्रेस और उसके नेता अपना घमंड छोड़ने को तैयार नहीं हैं। तेलंगाना की जनता ऐसी भाषा कभी स्वीकार नहीं करेगी। जिस तरह लोगों ने घमंडी 'फार्महाउस डायनेस्टी' को बाहर का रास्ता दिखाया था, वही हश्र सीएम रेवंत रेड्डी और कांग्रेस सरकार का भी होगा।

--आईएएनएस

डीकेएम/पीएम