तेलंगाना: आय से अधिक संपत्ति मामले में एसीबी ने आबकारी अधिकारी को किया गिरफ्तार

हैदराबाद, 23 जून (आईएएनएस)। तेलंगाना के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने मंगलवार को निजामाबाद के जिला निषेध और आबकारी कार्यालय (आबकारी अधीक्षक) के अधिकारी कोमुरि मल्ला रेड्डी को आय से अधिक संपत्ति के मामले में गिरफ्तार किया।

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यह गिरफ्तारी उनसे और उनके रिश्तेदारों से जुड़ी जगहों पर तलाशी लेने के बाद की गई।

एसीबी ने मल्ला रेड्डी के खिलाफ मामला दर्ज किया है। आरोप है कि उन्होंने अपनी नौकरी के दौरान भ्रष्टाचार और गलत तरीकों से अपनी ज्ञात आय के स्रोतों से कहीं ज्‍यादा संपत्ति जमा की।

एजेंसी ने बयान में कहा कि यह अपराध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 में संशोधित) की धारा 13 (1) (बी) और 13 (2) के तहत दंडनीय है, इसलिए मंगलवार को उनके घर और उनसे, उनके रिश्तेदारों, बेनामीदारों और सहयोगियों से जुड़ी 10 अन्य जगहों पर तलाशी ली गई।

तलाशी के दौरान पांच इमारतें, चार रिहायशी घर और एक कमर्शियल ब्लॉक, आठ खाली प्लॉट और 10.23 एकड़ कृषि भूमि का पता चला।

एसीबी अधिकारियों को लगभग 3.31 लाख रुपए नकद, 50 लाख रुपए का बैंक बैलेंस और आरोपी अधिकारी की पत्नी और परिवार के सदस्यों के नाम पर तीन बैंक लॉकर भी मिले। जांच के दौरान इन लॉकर्स को खोला जाएगा। इसके अलावा, एक ग्रैंड विटारा कार और एक टीवीएस स्कूटी भी मिली।

तलाशी के दौरान मिली संपत्ति की कुल कीमत लगभग 3 करोड़ रुपए है। अचल संपत्तियों की बाजार कीमत, कागजों पर दर्ज कीमत से कई गुना ज्‍यादा होने की उम्मीद है।

भ्रष्टाचार निरोधक एजेंसी ने कहा कि अतिरिक्त संपत्तियों की और जांच चल रही है। आरोपी अधिकारी को एसपीई और एसीबी मामलों के लिए दूसरे अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश के सामने न्यायिक रिमांड के लिए पेश किया जा रहा है।

यह घटना एसीबी द्वारा भूमि और सर्वेक्षण (मल्टी जोन-2) के उप निदेशक सुनकारी नरहरी को आय से अधिक संपत्ति के मामले में गिरफ्तार किए जाने के एक हफ्ते बाद हुई है।

एसीबी ने नरहरी के खिलाफ मामला दर्ज किया और उन्हें गिरफ्तार किया, जब उनकी जगहों पर तलाशी के दौरान 13 करोड़ रुपए से ज्‍यादा की संपत्ति का पता चला, जिसमें 1.54 करोड़ रुपए नकद भी शामिल थे। अधिकारियों को उनके घर से लगभग 1.54 करोड़ रुपए नकद, 2.29 करोड़ रुपए का बैंक बैलेंस, 5.04 करोड़ रुपए की फिक्स्ड डिपॉजिट, लगभग 1.3 किलोग्राम सोने के गहने और 8 किलोग्राम चांदी मिली।

एसीबी ने बाद में नरहरी की पत्नी के नाम पर मौजूद दो बैंक लॉकरों की तलाशी ली। लॉकरों में 1.50 करोड़ रुपए नकद, 100-100 ग्राम वजन वाले सोने के 12 बिस्कुट और कुल मिलाकर लगभग दो किलोग्राम वज़न के सोने और हीरे के गहने मिले।

--आईएएनएस

एएसएच/डीकेपी