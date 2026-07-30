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तेजस्वी यादव ने बांकीपुर उपचुनाव में राजद के जीत की भविष्यवाणी की

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Jul 30, 2026, 06:05 PM
तेजस्वी यादव ने बांकीपुर उपचुनाव में राजद के जीत की भविष्यवाणी की

पटना, 30 जुलाई (आईएएनएस)। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान खत्म होने के साथ ही राजनीतिक दलों ने जीत का दावा करना शुरू कर दिया है।

बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने भरोसा जताया कि 3 अगस्त को वोटों की गिनती के बाद राष्ट्रीय जनता दल (राजद) जीतेगी।

राजद ऑफिस पहुंचने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि उपचुनाव के नतीजे कई लोगों को चौंका देंगे। उन्होंने दावा किया कि राजद उम्मीदवार रेखा गुप्ता को हर जाति, धर्म और सामाजिक समूह के वोटरों का समर्थन मिला है।

उन्होंने कहा, "बांकीपुर के लोग इस बार लालटेन को वोट दे रहे हैं। बांकीपुर में लालटेन चमकेगी। हमें हर वार्ड और हर पोलिंग बूथ से वोट मिले हैं।"

राजद के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष ने कहा कि पूरे चुनाव क्षेत्र से पार्टी को जो फीडबैक मिला है, उससे पता चलता है कि राजद हर वार्ड में आगे है।

उनके अनुसार, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को हराने के लिए वोटर पार्टी के साथ एकजुट हो गए हैं।

उन्होंने आरोप लगाया कि तीन दशकों से ज्यादा समय तक बांकीपुर सीट पर कब्जा होने के बावजूद, भाजपा इस क्षेत्र में पर्याप्त विकास सुनिश्चित करने में नाकाम रही है।

तेजस्वी यादव ने दावा किया कि सत्ताधारी पार्टी से जनता की नाराजगी राजद और उसकी उम्मीदवार के लिए समर्थन में बदल गई है।

उन्होंने कहा, "इस बार बांकीपुर में भाजपा को करारी हार का सामना करना पड़ेगा और राष्ट्रीय जनता दल जीतेगी। हमारी उम्मीदवार रेखा गुप्ता को समाज के सभी वर्गों का समर्थन मिल रहा है। 3 अगस्त को नतीजे हमारे पक्ष में होंगे।"

बांकीपुर उपचुनाव में त्रिकोणीय मुक़ाबला हुआ, जिसमें भाजपा उम्मीदवार नीरज कुमार सिन्हा, राजद उम्मीदवार रेखा गुप्ता और जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर शामिल थे।

तेजस्वी यादव की बातें मतदान के नतीजों के बारे में राजद के आकलन को दिखाती हैं।

हालांकि, असली नतीजा 3 अगस्त को वोटों की गिनती के बाद ही पता चलेगा, जब चुनाव अधिकारी बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के आधिकारिक नतीजों की घोषणा करेंगे।

--आईएएनएस

एससीएच