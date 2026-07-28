तेजस्वी ने किया दावा- बांकीपुर में भाजपा के खिलाफ माहौल, राजद प्रत्याशी रेखा गुप्ता की जीत का जताया भरोसा

पटना, 28 जुलाई (आईएएनएस)। बिहार के बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए मंगलवार शाम चुनाव प्रचार थमने से पहले राष्ट्रीय जनता दल (राजद) ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। इसी क्रम में राजद के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष एवं बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने दावा किया कि बांकीपुर में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के खिलाफ माहौल है और उनकी पार्टी की प्रत्याशी रेखा गुप्ता के पक्ष में जनसमर्थन लगातार बढ़ रहा है।
मीडिया से बातचीत में तेजस्वी यादव ने कहा कि पार्टी के नेता और कार्यकर्ता लगातार विधानसभा क्षेत्र में प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि सोमवार को भी उन्होंने प्रचार किया था और मंगलवार को भी उनका रोड शो प्रस्तावित है। उन्होंने दावा किया कि जनता भाजपा और राज्य सरकार से नाराज है तथा इसका असर मतदान में दिखाई देगा। तेजस्वी ने आरोप लगाया कि भाजपा ने चुनावों के दौरान किए गए अपने वादों को पूरा नहीं किया।
उन्होंने कहा कि करोड़ों नौकरियां देने और महिलाओं को आर्थिक सहायता देने जैसे वादे केवल घोषणाओं तक सीमित रह गए। उनके मुताबिक भाजपा की कथनी और करनी में बड़ा अंतर है और जनता अब इसका जवाब देने के लिए तैयार है। उन्होंने विश्वास जताया कि बांकीपुर की जनता इस बार भाजपा को सबक सिखाएगी और राजद प्रत्याशी रेखा गुप्ता को विजयी बनाएगी।
राजद नेता ने भाजपा पर वोट चोरी का आरोप लगाते हुए कहा कि नौजवान, किसान और महिलाएं खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। उन्होंने राज्य सरकार पर पुलिसिया रवैया अपनाने का भी आरोप लगाया और कहा कि सरकार के पास न कोई स्पष्ट विजन है और न ही विकास का रोडमैप। उन्होंने यह भी कहा कि महंगाई, बेरोजगारी और युवाओं के भविष्य जैसे मुद्दों पर सरकार पूरी तरह विफल रही है, जिसके कारण लोगों में व्यापक असंतोष है।
तेजस्वी ने दावा किया कि भाजपा को अपनी स्थिति का अंदाजा हो गया है। उन्होंने कहा कि भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को भी उपचुनाव में हार की आशंका है। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा चुनाव के दौरान केवल बड़े-बड़े दावे करती है, लेकिन जनता की मूल समस्याओं के समाधान के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाती। छात्र आंदोलन का उल्लेख करते हुए तेजस्वी ने कहा कि उनकी पार्टी के दबाव के बाद सरकार को कुछ फैसले लेने पड़े।
उन्होंने एके-47 फायरिंग प्रकरण की न्यायिक जांच की मांग दोहराई। साथ ही कहा कि यदि भविष्य में उनकी सरकार बनती है तो आंदोलन के दौरान गिरफ्तार छात्रों के लिए, जेपी आंदोलन के प्रतिभागियों की तर्ज पर, पेंशन की व्यवस्था करने पर विचार किया जाएगा।