तेजस्वी की भाषा गैर-जिम्मेदाराना, महिलाओं की योजनाओं पर राजनीति न करें: नीरज कुमार

पटना, 29 जून (आईएएनएस)। जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय प्रवक्ता और एमएलसी नीरज कुमार ने राजद नेता तेजस्वी यादव की टिप्पणियों, कानून-व्यवस्था की स्थिति और कई राष्ट्रीय मुद्दों पर प्रतिक्रिया दी।

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तेजस्वी यादव ने बयान दिया है कि सरकार की कैश ट्रांसफर योजना के तहत महिलाओं को दिए गए 10,000 रुपए अब श्मशान घाटों के जरिए वसूले जाएंगे। इस बयान पर नीरज कुमार ने आईएएनएस से बातचीत में कहा, "तेजस्वी यादव, आपकी भाषा बहुत गैर-जिम्मेदाराना हो गई है। क्या महिलाओं के लिए रोजगार योजनाओं के नतीजे दिखाई नहीं दे रहे हैं? महिला रोजगार योजना इस देश में एक मिसाल बन गई है। आप इसी के आधार पर वोट मांगने पश्चिम बंगाल गए थे। बिहार इस मामले में एक अग्रणी राज्य बन गया है। आप यह समझ नहीं पा रहे हैं। आपकी पार्टी के अब संसद में केवल चार सदस्य हैं। आपकी राजनीति अब किस मुकाम पर है?"

एनसीईआरटी द्वारा कक्षा 9 की पाठ्यपुस्तक से 'धर्मनिरपेक्ष' शब्द हटाने की कथित खबर पर जेडीयू प्रवक्ता ने कहा, "धर्मनिरपेक्षता इस देश के संविधान में शामिल है। एनसीईआरटी ने इसे हटाने का फैसला कैसे किया, यह उन्हें ही बताना होगा लेकिन इसे संविधान की मूल भावना पर हमले के तौर पर देखा जाएगा। कोई इसे बस ऐसे ही कैसे हटा सकता है? भारत विविध संस्कृतियों और गहरी धार्मिक भावनाओं वाला देश है। धर्म पालन करने की चीज है, थोपने की नहीं।"

राबड़ी देवी के आवास खाली न करने पर नीरज कुमार ने कहा, "पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को पहले ही नोटिस भेजा जा चुका है। उन्हें महुआबाग के पास, कोटिल नगर और एयरपोर्ट के नजदीक एक सरकारी घर भी दिया गया है। अब यह उन्हें तय करना है कि वह 39 हार्डिंग रोड जाना चाहती हैं या नहीं। नया घर पर्यावरण के नजरिए से भी बेहतर है। उन्हें पुराना घर खाली करना होगा। यह किसी की निजी संपत्ति नहीं है। सरकारी संपत्ति को आसानी से किसी के नाम ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। एनडीए सरकार मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में ऐसा होना मुमकिन नहीं है।"

राम मंदिर चंदा चोरी मामले को लेकर नीरज कुमार ने कहा, "जब यह जानकारी सामने आई कि अयोध्या में फंड का गलत इस्तेमाल हुआ है, तो एक एसआईटी बनाई गई और आठ लोगों को गिरफ्तार किया गया। इस मामले में कार्रवाई भी की गई है। हालांकि असली चिंता यह है कि जब धर्म के नाम पर वित्तीय गड़बड़ी की जाती है, तो इससे लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं।"

पश्चिम बंगाल विधानसभा में पेश किए जाने वाले यूसीसी बिल पर नीरज कुमार ने कहा, "यूनिफार्म सिविल कोड (यूसीसी) राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है। पश्चिम बंगाल सरकार बिल पेश करने के लिए स्वतंत्र है। हमारी पार्टी का रुख बहुत साफ है। यह विविध धर्मों और कई भाषाओं वाला देश है। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि किसी भी पक्ष या समुदाय को यह महसूस न हो कि उनकी भावनाएं आहत हुई हैं। राज्य सरकार को इस संबंध में हरसंभव भरोसा दिलाना चाहिए।"

नीरज कुमार ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 'मन की बात' कार्यक्रम में स्वदेशी के विचार का जोरदार समर्थन किया, खासकर ऐसे समय में जब दुनिया कई वैश्विक संकटों का सामना कर रही थी, जिसमें पश्चिम एशिया का संकट भी शामिल था। उस दौरान लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा, जिसमें बेटियों की शादी जैसे मौकों के लिए भी सोना-चांदी खरीदने में चुनौतियां शामिल थीं। इन मुश्किलों के बावजूद राष्ट्रीय हित को प्राथमिकता दी गई।"

--आईएएनएस

ओपी/वीसी