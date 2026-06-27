टीईटी पेपर लीक मामले में दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी: मंत्री दादाजी भुसे

मुंबई, 27 जून (आईएएनएस)। महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद ने रविवार, 28 जून, 2026 को राज्य भर के 1028 केंद्रों पर आयोजित होने वाली 'शिक्षण पात्रता परीक्षा' (टीईटी) 2026 के प्रश्नपत्र लीक मामले को स्थगित कर दिया है। राज्य सरकार ने इस मामले का गंभीर संज्ञान लिया है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, स्कूल शिक्षा मंत्री दादाजी भुसे ने यह जानकारी दी।

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शिक्षा मंत्री दादाजी भुसे ने बताया कि पुलिस प्रशासन को गोपनीय सूचना मिली थी कि भिवंडी में कुछ संदिग्धों के पास टीईटी परीक्षा का प्रश्नपत्र है। इस सूचना के आधार पर, भिवंडी पुलिस ने छापेमारी कर संबंधित संदिग्धों को हिरासत में लिया। पुलिस द्वारा जब्त किए गए प्रश्नपत्र का महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद के अधिकारियों द्वारा सत्यापन किया गया। जब्त किए गए प्रश्नपत्र में कुछ प्रश्न कल होने वाली परीक्षा के वास्तविक प्रश्नपत्र से मिलते-जुलते पाए गए हैं। इस गंभीर मामले का संज्ञान लेते हुए भिवंडी पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है।

छात्रों के हित में और परीक्षा की पारदर्शिता बनाए रखने के लिए सरकार ने 28 जून को होने वाली परीक्षा को स्थगित करने का निर्णय लिया है। यह निर्णय इस मामले की गहन जांच आवश्यक होने के कारण लिया गया है। मंत्री दादाजी भुसे ने कहा कि छात्रों को इस परीक्षा के लिए पंजीकरण या शुल्क जमा करने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि परीक्षा की नई तिथि की घोषणा शीघ्र ही की जाएगी।

मंत्री भुसे ने कहा कि विद्यालय शिक्षा विभाग ने मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री के साथ मिलकर इस पूरे मामले का गंभीरता से संज्ञान लिया है और पुलिस प्रशासन को गहन जांच के आदेश दिए हैं।

इससे पहले इस मामले में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एसआईटी का गठन करने का आदेश दिया है। एसआईटी का नेतृत्व ठाने के जॉइंट कमिश्नर पंजाबराव उगले करेंगे।

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने स्कूल शिक्षा मंत्री दादा भूसे और डीजीपी सदानंद दते से बात की और दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए।

इससे पहले पेपर लीक की आशंका के चलते परीक्षा को स्थगित कर दिया गया था। परिषद ने यह फैसला तब लिया जब भिवंडी में पुलिस की कार्रवाई के दौरान कुछ लोगों के पास मिले प्रश्न परीक्षा के प्रश्नपत्र से मेल खाते पाए गए। मामले की जांच जारी है और भिवंडी पुलिस स्टेशन में केस दर्ज कर लिया गया।

--आईएएनएस

एमएस/