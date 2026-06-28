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टीईटी पेपर लीक मामले में एसआईटी की जांच तेज, दोषियों को नहीं बख्शेगी सरकार: राजू वाघमारे

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Jun 28, 2026, 12:31 PM
टीईटी पेपर लीक मामले में एसआईटी की जांच तेज, दोषियों को नहीं बख्शेगी सरकार: राजू वाघमारे

मुंबई, 28 जून (आईएएनएस)। महाराष्ट्र में टीईटी पेपर लीक, राम मंदिर चंदा विवाद और अरविंद केजरीवाल द्वारा अमृतसर में माता सीता और लव-कुश का भव्य मंदिर बनाने की घोषणा को लेकर शिवसेना नेता राजू वाघमारे ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने दावा किया टीईटी पेपर लीक करने वाले गिरोह का जल्द ही खुलासा करते हुए मुख्य आरोपी को पकड़ लिया जाएगा।

महाराष्ट्र में पेपर लीक होने के बाद शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) रद्द करने पर राजू वाघमारे ने समाचार एजेंसी आईएएनएस से बातचीत में कहा, "पेपर लीक होना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन सरकार ने इस मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया है, जो तेजी से जांच कर रही है और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। पेपर लीक करने वाले कुछ लोगों को पकड़ा गया है और मुख्य आरोपी तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। जल्द ही पेपर लीक करने वाले गिरोह को पकड़ा जाएगा। दोबारा पेपर न लीक हो, इसके लिए सरकार तैयारी कर रही है।"

राम मंदिर में चंदा विवाद पर शिवसेना नेता ने कहा, "राम मंदिर हिंदू धर्म के लोगों के लिए आस्था का केंद्र है। दुर्भाग्यपूर्ण है कि रामलला को चढ़ाए गए चंदे में चोरी की गई। इस मामले में शामिल कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है। भगवान के मंदिर से चोरी करना बहुत ही दुर्भाग्य है। मेरा मानना है कि पूरे देश के मंदिर-मस्जिदों के चढ़ावे पर सरकार को कड़ी निगरानी रखनी चाहिए, क्योंकि लोग अपनी आस्था से पवित्र काम के लिए दान देते हैं।"

अरविंद केजरीवाल द्वारा अमृतसर में माता सीता और लव-कुश को समर्पित एक भव्य मंदिर बनाने की घोषणा पर राजू वाघमारे ने कहा कि अरविंद केजरीवाल चुनावी राजनीति कर रहे हैं। जो केजरीवाल राम मंदिर के निर्माण के दौरान उत्सुक नहीं थे, वही आज सीता माता का मंदिर बनाने की बात कह रहे हैं। इससे साफ पता चलता है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की स्थिति ठीक नहीं है। पंजाब में आम आदमी पार्टी के खिलाफ माहौल है, इसलिए केजरीवाल सीता माता और भगवान का सहारा लेकर चुनावी राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं।"

--आईएएनएस

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