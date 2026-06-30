टीईटी पेपर लीक मामला: आरोपी विजेंद्र गुप्ता की पत्नी सुमन पटना से गिरफ्तार, कोर्ट ने 6 जुलाई तक पुलिस कस्टडी में भेजा

भिवंडी, 30 जून (आईएएनएस)। महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी)-2026 के प्रश्नपत्र लीक मामले में जांच कर रही भिवंडी पुलिस और विशेष जांच दल (एसआईटी) को एक और बड़ी सफलता मिली है। इस हाई प्रोफाइल परीक्षा घोटाले में पहले ही तीन आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद अब पुलिस ने आरोपी विजेंद्र गुप्ता की पत्नी सुमन कुमारी को पटना से गिरफ्तार किया है।

Read More

जानकारी के अनुसार, पेपर लीक नेटवर्क के मुख्य सरगना माने जा रहे विजेंद्र गुप्ता और उसके करीबी सहयोगी कपिल दहिया अभी फरार हैं। उनकी गिरफ्तारी के लिए एसआईटी की टीमें उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली और हरियाणा में लगातार छापेमारी कर रही हैं। जांच एजेंसियां इस अंतरराज्यीय नेटवर्क की पूरी कड़ी को उजागर करने और इसमें शामिल अन्य आरोपियों की पहचान करने में जुटी हैं।

गिरफ्तारी के बाद भिवंडी पुलिस सुमन कुमारी को ट्रांजिट प्रक्रिया पूरी कर महाराष्ट्र लेकर आई। मंगलवार दोपहर उसे भिवंडी न्यायालय में न्यायाधीश एस. एम. सुतार के समक्ष पेश किया गया, जहां से उसे छह जुलाई तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया।

सूत्रों के अनुसार, जांच एजेंसियां यह पता लगाने का प्रयास कर रही हैं कि पेपर लीक की साजिश, आरोपियों के बीच आर्थिक लेन-देन, फरार आरोपियों की गतिविधियों और नेटवर्क के संचालन में सुमन कुमारी की क्या भूमिका रही है? उसके मोबाइल फोन, बैंक खातों और अन्य इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों की भी जांच की जा रही है।

भिवंडी पुलिस और एसआईटी का कहना है कि पूरे पेपर लीक सिंडिकेट का पर्दाफाश होने तक कार्रवाई जारी रहेगी। जांच के दौरान सामने आने वाले प्रत्येक तथ्य के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी और फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए अभियान तेज कर दिया गया है।

वकील ने जानकारी दी है कि तीन लोगों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। आरोपी विजेंद्र गुप्ता की पत्नी को गिरफ्तार किया गया है। पटना से गिरफ्तार कर उसको लाया गया है। कोर्ट की ओर से उसकी पत्नी को छह जुलाई तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया है।

--आईएएनएस

एसडी/वीसी