टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी के बैंक खाते से पैसे चुराने वाला आरोपी असम से गिरफ्तार

कोलकाता, 27 जून (आईएएनएस)। तृणमूल कांग्रेस सांसद कल्याण बनर्जी के बैंक खाते से लाखों रुपए चुराने के लगभग एक साल बाद पुलिस ने साइबर धोखाधड़ी के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी।

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आरोपी की पहचान मोकुलेशर रजा के रूप में हुई है। कोलकाता पुलिस के साइबर अपराध विभाग ने शुक्रवार को आरोपी को असम के रंगपानी इलाके से गिरफ्तार किया।

तृणमूल कांग्रेस के सांसद साइबर धोखाधड़ी का शिकार हुए। उनके बैंक खाते से लगभग 56 लाख रुपए गायब हो गए।

पुलिस के अनुसार, यह घटना नवंबर 2025 में हुई थी। तृणमूल सांसद ने आरोप लगाया था कि एक सरकारी बैंक की कलकत्ता उच्च न्यायालय शाखा से 56 लाख रुपए निकाले गए थे।

पुलिस के अनुसार, आरोपी वकील बनकर बैंक में दाखिल हुआ। उसने सबसे पहले कल्याण बनर्जी के बैंक खाते से जुड़े रजिस्ट्रार नंबर को बदल दिया। इसके बाद उसने खाते पर पूरी तरह से नियंत्रण कर लिया और पैसे निकाल लिए।

बताया जा रहा है कि उस पैसे से भारी मात्रा में सोना खरीदा गया था। पुलिस सोने की बरामदगी के प्रयास कर रही है। गिरफ्तार व्यक्ति को शनिवार को शहर की अदालत में पेश किया गया।

बता दें कि सरकारी बैंक ने एक साल पहले सांसद को पैसा लौटा दिया था। उस समय तृणमूल सांसद ने कहा था कि बैंक ने पैसा उनके खाते में जमा कर दिया था।

कल्याण के अनुसार, सांसद होने के कारण उन्हें पैसे वापस मिल गए होंगे। उन्होंने इस बात पर संदेह व्यक्त किया कि अगर यह घटना किसी आम आदमी के साथ हुई होती तो क्या होता।

उन्होंने इस मामले को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ शिकायत भी दर्ज कराई थी। वहीं, तृणमूल कांग्रेस सांसद की शिकायत मिलने के बाद पुलिस भी मामले की जांच कर रही थी। करीब एक साल बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस घटनाक्रम के बाद तृणमूल कांग्रेस सांसद ने अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है।

--आईएएनएस

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