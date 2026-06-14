टीएमसी में विभाजन तय, ममता बनर्जी के लिए पार्टी बचा पाना बेहद मुश्किल: राजीव रंजन

पटना, 14 जून (आईएएनएस)। जदयू के प्रवक्ता राजीव रंजन ने दिल्ली में टीएमसी के बागी विधायकों की बैठक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश दौरे और पाटलिपुत्र स्टेशन पर छात्रों द्वारा ट्रेन में तोड़फोड़ को लेकर प्रतिक्रिया दी। इसके साथ ही दावा किया जल्द ही तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) का विभाजन तय है।

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दिल्ली में टीएमसी के बागी सांसदों की बैठक पर जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने आईएएनएस से कहा, "टीएमसी नेतृत्व के खिलाफ जनता का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी दोनों को अब टीएमसी पर बोझ के रूप में देखा जा रहा है। ऐसे में दोनों एक-दूसरे से दूरी बनाने की होड़ में हैं, यही वजह है कि पहले कई विधायक अलग हुए और अब सांसदों के बीच टूट हो रही है।"

ममता बनर्जी द्वारा टीएमसी संगठन में बड़े बदलाव करने पर राजीव रंजन ने कहा, "ये तो होना ही था। जिस तरह टीएमसी को लेकर कार्यकर्ताओं में नाराजगी और उदासीनता है। इससे लगता है कि ममता बनर्जी को पार्टी बचा पाना और संभाल पाना बहुत मुश्किल है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फ्रांस दौरे पर जेडीयू प्रवक्ता ने कहा, "इस दौरे के दौरान कई द्विपक्षी समझौते होने की संभावनाएं हैं। भारत और फ्रांस के बीच व्यवसायिक रणनीतिक और सामरिक साझेदारी का लंबा समृद्ध इतिहास रहा है। आज इमैनुएल मैक्रों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच हुई बैठक भारत और फ्रांस दोनों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है।"

पाटलिपुत्र स्टेशन पर पथराव और अफरातफरी पर जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा, "मेरा मानना ​​है कि छात्रों को विपक्ष की उकसावे वाली हरकतों का शिकार नहीं होना चाहिए। वे भारत का भविष्य हैं और उन्हें शांत और अनुशासित रहना चाहिए। हाल के दिनों में छात्र पढ़ाई और परीक्षा की तैयारी पर ध्यान देने के बजाय बार-बार ऐसी गतिविधियों में शामिल हो रहे हैं। यह उनके भविष्य के लिए अच्छा नहीं है।"

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड से होगी। इसको लेकर राजीव रंजन ने कहा, "जी-7 समिट में प्रधानंत्री नरेंद्र मोदी और ट्रंप की मुलाकात संभव है। वैश्विक शांति के लिए जी-7 समिट काफी महत्वपूर्ण है।"

जनता दल यूनाइटेड की बैठक को लेकर राजीव रंजन ने कहा, "संगठन के तौर पर यह अहम बैठक होगी। भविष्य में पार्टी की भूमिका और संगठन को देश के अलग-अलग हिस्सों में मजबूती प्रदान करने और बिहार के एक करोड़ सदस्यों को जिम्मेदारी दी जाएगी।

--आईएएनएस

ओपी/वीसी