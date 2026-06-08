टीएमसी में संकट के बीच 'इंडिया' ब्लॉक की बैठक में ममता और अभिषेक बनर्जी होंगे शामिल

कोलकाता, 8 जून (आईएएनएस)। पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनके भतीजे, तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के महासचिव अभिषेक बनर्जी, आज नई दिल्ली में विपक्षी 'इंडिया' ब्लॉक की बैठक में शामिल होंगे।

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राजनीतिक जानकारों का मानना ​​है कि 'इंडिया' ब्लॉक के दूसरे सहयोगियों की तुलना में, यह बैठक ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के लिए खास तौर पर अहम है।

यह देखना दिलचस्प होगा कि हाल ही में हुए पश्चिम बंगाल चुनावों में हार के बाद पार्टी जिस चौतरफा संकट का सामना कर रही है, उसके बीच पूर्व मुख्यमंत्री और उनके भतीजे 'इंडिया' ब्लॉक के दूसरे सहयोगियों का समर्थन हासिल करने में कितने सफल होते हैं।

चुनाव में हार के बाद, ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस अस्तित्व के संकट से जूझ रही है, क्योंकि एक बड़ा गुट पार्टी से अलग होकर विधानसभा में अपनी अलग पहचान बना चुका है। अब बागी तृणमूल कांग्रेस लोकसभा सांसद डॉ काकोली घोष दस्तीदार के नेतृत्व में पार्टी की संसदीय इकाई में भी इसी तरह का बहुमत वाला गुट बनने की आशंका बढ़ रही है।

पार्टी के एक अंदरूनी सूत्र ने बताया कि लोकसभा और राज्यसभा, दोनों सदनों के लगभग सभी सांसद अभी नई दिल्ली में हैं।

ऐसे में, सबकी नजरें तृणमूल कांग्रेस के भीतर हो रही हलचल और 'इंडिया' ब्लॉक की बैठक के नतीजों पर टिकी होंगी।

अभिषेक बनर्जी शनिवार दोपहर को ही नई दिल्ली पहुंच गए थे, जबकि ममता बनर्जी रविवार शाम को राजधानी पहुंचीं।

गौरतलब है कि अभिषेक बनर्जी को सोमवार दोपहर तक दक्षिण कोलकाता में पश्चिम बंगाल पुलिस के क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट (सीआईडी) के मुख्यालय में पेश होना था। यह पेशी पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के चार अहम पदों पर नियुक्ति से जुड़े एक प्रस्ताव पर कई तृणमूल कांग्रेस विधायकों के हस्ताक्षरों में अंतर को लेकर चल रही सीआईडी जांच के सिलसिले में होनी थी।

हालांकि, बैठक में शामिल होने के लिए उनके नई दिल्ली में मौजूद होने की वजह से अब उनके पेश होने की संभावना खत्म हो गई है।

यह दूसरी बार है जब अभिषेक बनर्जी सीआईडी के समन पर पेश नहीं होंगे; इससे पहले 1 जून को भी वे पेश नहीं हुए थे।

कोलकाता में सिंगल-जज वेकेशन बेंच में 10 जून को अभिषेक बनर्जी की याचिका पर अहम सुनवाई होनी है। इस याचिका में उन्होंने सीआईडी के नोटिस को चुनौती दी है और साथ ही इसी मामले में गिरफ्तारी समेत पुलिस की सख्त कार्रवाई से सुरक्षा की मांग की है।

--आईएएनएस

एससीएच/एएस