टीएमसी के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी कैलाश मिश्रा मधुबनी से गिरफ्तार

हावड़ा, 7 जून (आईएएनएस)। हावड़ा जिले की बाली विधानसभा सीट से टीएसी के प्रत्याशी रहे अभिषेक बनर्जी के करीबी नेता कैलाश मिश्रा को पश्चिम बंगाल पुलिस ने मधुबनी से गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि उनके खिलाफ वर्ष 2026 में चुनाव के आसपास पश्चिम बंगाल के विभिन्न थाना क्षेत्रों में कई आपराधिक मामले दर्ज किए गए थे।

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सूत्रों के अनुसार बाली, हावड़ा और लीलुवा थाना क्षेत्र में मारपीट, धमकी व रंगदारी से जुड़े आरोपों को लेकर कैलाश मिश्रा के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इन मामलों में कार्रवाई करते हुए पश्चिम बंगाल पुलिस की एक टीम ने मधुबनी पहुंचकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया।

कैलाश मिश्रा मधुबनी जिले के बेनीपट्टी प्रखंड के अरेर पुरबारि टोल के रहने वाले हैं और बंगाल में अभिषेक बनर्जी के नेतृत्व वाले टीएमसी के नेता हैं। गिरफ्तारी की सूचना सामने आने के बाद राजनीतिक एवं सामाजिक हलकों में चर्चा का माहौल है। हालांकि मामले को लेकर अब तक पश्चिम बंगाल पुलिस अथवा स्थानीय प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। पुलिस अधिकारियों ने भी गिरफ्तारी के संबंध में विस्तृत जानकारी सार्वजनिक नहीं की है।

कैलाश मिश्रा की गिरफ्तारी को लेकर विभिन्न स्तरों पर चर्चाएं तेज हो गई हैं। बताया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल पुलिस आगे की कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद उन्हें संबंधित न्यायालय में प्रस्तुत करेगी। फिलहाल गिरफ्तारी के कारणों और दर्ज मामलों की विस्तृत जानकारी आधिकारिक पुष्टि के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी। प्रशासनिक स्तर पर भी मामले को लेकर कोई औपचारिक पुष्टि नहीं की गई है।

इसके पहले पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के भांगर बम विस्फोट मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने शुक्रवार को तृणमूल कांग्रेस के पूर्व विधायक शौकत मोल्ला को गिरफ्तार किया था। शौकत मोल्ला गुरुवार को दक्षिण 24 परगना जिले के तटीय इलाके के रास्ते पड़ोसी देश बांग्लादेश जाने की कोशिश कर रहे थे। सीमा से सटे चुनाखाली इलाके में स्थानीय ग्रामीणों ने उन्हें देख लिया और पीछा भी किया लेकिन वह उस समय वहां से भागने में सफल हो गए थे।

शुक्रवार को दिन में शौकत मोल्ला के कुछ करीबी सहयोगियों को कोलकाता की निचली अदालत में पेश किया गया। इसी दौरान राज्य और केंद्रीय सुरक्षा बलों ने दक्षिण 24 परगना जिले के तटीय सीमा क्षेत्रों की ओर जाने वाले सभी रास्तों पर कड़ी निगरानी और नाकेबंदी कर दी।

--आईएएनएस

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