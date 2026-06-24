टीएमसी के कई नेताओं के पास बहुत अधिक संपत्ति, अब कानून का सामना करना पड़ेगाः दिलीप घोष

कोलकाता, 24 जून (आईएएनएस)। मंत्री दिलीप घोष ने सब्यसाची दत्ता के घर से मिले सोने, टीएमसी के आंतरिक मुद्दों, फिरहाद हकीम के पार्टी पद को लेकर अटकलों और ममता बनर्जी द्वारा टीएमसी नेताओं के निलंबन पर टिप्पणी की।

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टीएमसी के पूर्व मेयर सब्यसाची के घर से लगभग 3.5 किलो सोना मिलने पर मंत्री दिलीप घोष ने कहा, "टीएमसी के कई नेताओं के पास बहुत ज्यादा संपत्ति है। उनके पास पैसे, फ्लैट, जमीन और यहां तक कि जंगल की बड़ी जमीनें भी हैं, जिनमें से कुछ जमीनें कथित तौर पर जबरदस्ती हासिल की गई थीं। उनके घरों में अभी भी काफी मात्रा में सोना, कीमती सामान और कैश रखा है जिसे वे कहीं और नहीं ले जा पाए और अब ये संपत्तियां सामने आ रही हैं। कानून उन तक पहुंचेगा और सभी को कानूनी जांच का सामना करना पड़ेगा। टीएमसी के नेताओं ने अपनी सरकार में जमकर लूट की, जिसकी वजह से पश्चिम बंगाल की जनता पर 8.50 लाख करोड़ का कर्ज है। इसलिए पश्चिम बंगाल में विकास नहीं हुआ।"

टीएमसी में चल रही उथल-पुथल को लेकर मंत्री दिलीप घोष ने कहा, "यह टीएमसी का अंदरूनी मामला है। नेता कौन है, उनकी क्या भूमिका है, वे किस गुट या पार्टी से हैं और उनका नाम क्या है, इन सभी बातों पर चुनाव आयोग गौर करेगा। विधानसभा में भी इस मुद्दे पर चर्चा हो रही है और स्पीकर इसकी जांच करेंगे। जनता को इन मामलों से कोई लेना-देना नहीं है। असल में, लोगों को लगता है कि यह पार्टी जितनी जल्दी खत्म हो जाए, उतना ही अच्छा होगा।"

ममता बनर्जी द्वारा टीएमसी नेताओं के निलंबन पर घोष ने कहा, "अब पार्टी में किसका कौन सा पद है, यह पहले पता चले। टीएमसी में कौन किसको हटा रहा है और किसको पद पर नियुक्ति दी जा रही है, इसका कोई मतलब नहीं है। तृणमूल के सदस्य ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी को उनके पद से हटा दिया गया है, अब दीदी किसे हटाएंगी?"

--आईएएनएस

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