टीएमसी के बागी गुट ने पार्टी ऑफिस पर किया कब्जा, बिल्डिंग मालिक से लीज एग्रीमेंट साइन

कोलकाता, 30 जुलाई (आईएएनएस)। पश्चिम बंगाल विधानसभा में तृणमूल कांग्रेस के बागी विधायक दल ने कोलकाता स्थित मेट्रोपॉलिटन भवन में पार्टी के प्रदेश मुख्यालय पर आधिकारिक कब्जा कर लिया है। इस बागी गुट का नेतृत्व पार्टी से निष्कासित विधायक रितब्रत बनर्जी कर रहे हैं।

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यह कदम तब उठाया गया जब ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले गुट ने बिल्डिंग के मालिक के साथ एग्रीमेंट खत्म करने का फैसला किया।

बागी गुट ने इस मामले में बिल्डिंग के मालिक के साथ 2027 तक के लिए शुरुआती लीज एग्रीमेंट कर लिया है, जिससे मौजूदा एग्रीमेंट खत्म होने तक इस ऑफिस से काम करने में इस गुट के सामने आ रही रुकावटें दूर हो गई हैं।

हाल ही में हुए पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस की भारी हार के बाद, पार्टी दो गुटों में बंट गई - एक गुट की अगुवाई पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी कर रहे हैं, जबकि दूसरे गुट की अगुवाई रितब्रत बनर्जी कर रहे हैं, जो 'बागी लेकिन बहुमत वाला' गुट है।

इसके बाद, पिछले महीने कोलकाता में मेट्रोपॉलिटन भवन स्थित पार्टी ऑफिस पर कब्ज़े को लेकर दोनों गुटों के बीच खींचतान शुरू हो गई।

आखिरकार, ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले गुट ने बिल्डिंग के मालिक के साथ एग्रीमेंट खत्म करने का फैसला किया। ये गुट अभी दक्षिण कोलकाता के कालीघाट स्थित उनके आवास से काम कर रहा है।

इसके तुरंत बाद, रितब्रत बनर्जी के नेतृत्व वाले गुट ने बिल्डिंग के मालिक के साथ 2027 तक के लिए एग्रीमेंट कर लिया, जिससे उस ऑफिस से काम करने के लिए इस गुट के रास्ते की रुकावटें दूर हो गईं। रितब्रत बनर्जी अभी पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता हैं।

ऐसा कहा जा रहा है कि बागी गुट के विधायक नियमित रूप से इस ऑफिस में आएंगे और वहां से संगठनात्मक गतिविधियां चलाएंगे। यह तय किया गया है कि एक रोस्टर तैयार किया जाएगा और उसके आधार पर इस गुट के विधायक और नेता बारी-बारी से हर दिन इस बिल्डिंग में ऑफिस संभालेंगे। नए गुट की नेशनल वर्किंग कमेटी की बैठक की तारीख अगले दो दिनों में तय की जाएगी।

--आईएएनएस

वीकेयू/एएस