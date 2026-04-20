Surat Railway Crowd : सूरत के उधना स्टेशन पर भारी भीड़ के बाद चलाई गईं स्पेशल ट्रेनें

सूरत: गुजरात के सूरत स्थित उधना रेलवे स्टेशन पर रविवार को भारी भीड़ के बाद भारतीय रेलवे ने अतिरिक्त स्पेशल ट्रेनें चलाकर स्थिति को काफी हद तक संभाल लिया। इससे कुछ घंटे पहले स्टेशन पर भीड़ और अव्यवस्था के वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुए थे।

रेलवे अधिकारियों के अनुसार, दिनभर में नियमित और स्पेशल ट्रेनों के जरिए 23,000 से ज्यादा यात्रियों को यात्रा कराई गई। भीड़ कम करने के लिए रात 9:40 बजे और 11:30 बजे दो और स्पेशल ट्रेनें चलाने की योजना बनाई गई।

गर्मी के मौसम में यात्रियों की संख्या अचानक बढ़ने के कारण यह स्थिति बनी। उधना स्टेशन, जो सूरत का एक प्रमुख स्टेशन है, वहां हजारों यात्री अपने घर लौटने के लिए इकट्ठा हो गए थे, जिनमें बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर भी शामिल थे।

स्टेशन के बाहर 2 से 3 किलोमीटर तक लंबी कतारें देखी गईं और कई यात्रियों को तेज गर्मी में घंटों इंतजार करना पड़ा।

भीड़ को संभालने के लिए रेलवे और पुलिस के कर्मचारी तैनात किए गए। अधिकारियों ने माना कि यात्रियों की संख्या उम्मीद से ज्यादा थी। कुछ जगहों पर यात्री लाइन तोड़ने की कोशिश करते भी दिखे, जिसके बाद सुरक्षाकर्मियों ने व्यवस्था संभाली।

पश्चिम रेलवे ने बताया कि बाद में किए गए बेहतर इंतजामों से स्थिति में सुधार आया। नियंत्रित तरीके से यात्रियों को ट्रेन में चढ़ाना, लाइन व्यवस्था और लगातार निगरानी से भीड़ कम हुई।

यात्रियों ने भी इन व्यवस्थाओं पर संतोष जताया। वाराणसी जाने वाले एक यात्री ने कहा कि रेलवे कर्मचारी लाइन संभाल रहे हैं और सुरक्षित तरीके से लोगों को ट्रेन में चढ़ा रहे हैं।

एक अन्य यात्री जो वलसाड से मऊ जा रहा था, उसने कहा कि अतिरिक्त स्टॉप और बेहतर समन्वय से उसे यात्रा करने में आसानी हुई।

अधिकारियों के अनुसार, भीड़ नियंत्रण, कर्मचारियों की तैनाती और जरूरी सुविधाओं की उपलब्धता से यात्रियों को ज्यादा सुरक्षित और आरामदायक यात्रा मिली।

यात्रियों ने बताया कि स्पेशल ट्रेनों के कारण भीड़ कम हुई और बैठने की व्यवस्था भी बेहतर हुई।

रेलवे ने कहा कि जरूरत के अनुसार आगे भी अतिरिक्त ट्रेनें चलाई जाएंगी।

अधिकारियों ने यात्रियों से अपील की है कि वे केवल आधिकारिक जानकारी पर ही भरोसा करें और सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों से बचें।

रेलवे ने यह भी कहा कि गर्मी के मौसम में सुरक्षित और सुचारु यात्रा के लिए लगातार निगरानी और बेहतर व्यवस्था जारी रहेगी।

--आईएएनएस