छात्रों पर एके-47 से फायरिंग शर्मनाक, अदालत में बेनकाब होगा सच : मनोज झा

पटना, 18 अगस्त (आईएएनएस)। बिहार में एके-47 से फायरिंग, एनटीए की कार्रवाई और ट्रंप की ओर से वोटर आईडी को लेकर की गई टिप्पणी समेत कई मामलों पर राजद सांसद मनोज झा की प्रतिक्रिया सामने आई है।

आईएएनएस से बातचीत करते हुए एके-47 फायरिंग मामले को लेकर मनोज झा ने कहा कि यह मेरी याचिका से जुड़ा हुआ मामला है, इसलिए मैं आधिकारिक तौर पर कह सकता हूं कि यह हलफनामा झूठ की बुनियाद पर है। न्यायालय के दरवाजे पर ही यह बेनकाब हो जाएगा। ऐसा कहां लिखा गया है कि शांति से आंदोलन कर रहे छात्रों और युवाओं के लिए एके-47 से हवा में गोलियां चलाई जाएं। आतंकवादियों से डील की जा रही थी क्या?

मनोज झा ने कहा कि आतंकवादियों के आने जाने का आपको (सरकार को ) पता नहीं चलता, लेकिन जो छात्र बेहतर परीक्षा और बेहतर अवसर मांग रहे थे, वहां 'हवा में ही सही फायरिंग' पर शर्म आनी चाहिए। इसलिए लालू यादव की ओर से आह्वान किया गया है कि यह दलगत राजनीति से ऊपर है। छात्र-युवा सब एक साथ होंगे, तिरंगा कांधे पर होगा और तिरंगे की भावना के अनुरूप हम अपनी मांग को लेकर आगे बढ़ेंगे।

झारखंड आंदोलन मामले को लेकर मनोज झा ने कहा कि वहां के छात्रों और झारखंड सरकार का बहुत-बहुत शुक्रिया। एक लंबी लड़ाई के बाद आपकी (छात्र) संघर्ष की परिणति बेहतर के लिए हुई है। आंदोलन के जो ओरिजिनल चेहरे हैं, वे संतुष्ट हैं। उन्होंने भूख हड़ताल खत्म किया है। हम सब के लिए यह एक सुखद क्षण है। यह देश की तमाम सरकारों और केंद्र सरकार को संदेश है जो इस तरह के आंदोलनकारी को 'दिमागी नक्सल' बोलते हैं। 2014 में वे इसी वादे पर आए थे, अब अपने वादे भूल गए और नए दावे करने लगे।

मल्लिकार्जुन खड़गे के 'देशभक्ति' वाले बयान पर मनोज झा ने कहा कि क्विट इंडिया मूवमेंट में ये लोग (भाजपा) कहां थे? 'वंदे मातरम,' 'जन गण मन,' और 'तिरंगा' उनकी कमियों को छुपाने का औजार है। हमारे लिए तिरंगा, राष्ट्रगान, या राष्ट्रीय गीत अपनी जिम्मेदारियों का भाव जगाता है। जिम्मेदारियों से भागने वाले इस प्रकार के विवाद के पीछे छिपने की कोशिश करते हैं। उन्होंने कहा कि 2018 में जब एनटीए बनाया जा रहा था, तब संसद में मैंने कहा था कि मत बनाओ। देश की शिक्षा व्यवस्था को ले डूबेगा। एक भी परीक्षा ढंग से नहीं हो पा रही है।

वोटर आईडी को लेकर डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर मनोज झा ने कहा कि अभी भी हमारे सरोकार हम यहां हल करेंगे। यहां सवाल करेंगे और सवाल करते रहेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति अपना काम करें।

--आईएएनएस

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