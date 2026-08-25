आंध्र प्रदेश: श्रीशैलम में एक रेस्ट हाउस में परिवार के पांच सदस्य फंदे से लटके मिले

अमरावती, 25 अगस्त (आईएएनएस)। आंध्र प्रदेश के मंदिर वाले शहर श्रीशैलम में एक रेस्ट हाउस में कथित तौर पर एक ही परिवार के पांच सदस्यों ने आत्महत्या कर ली।

श्री मल्लिकार्जुन स्वामी मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए बने विश्राम गृहों में से एक वडेरा सताराम के एक कमरे में दो पुरुष और तीन महिलाएं लटके हुए पाए गए।

पुलिस के अनुसार, कमरे में दो पुरुष पंखे से लटके हुए पाए गए, जबकि तीन महिलाएं वॉशरूम में लटकी हुई मिलीं।

माना जाता है कि उन्होंने तीन दिन पहले यह कठोर कदम उठाया था। लेकिन, इस बात का पता मंगलवार को तब चला जब बंद कमरे से बदबू आने पर स्टाफ ने पुलिस को सूचना दी।

पुलिस ने दरवाजा तोड़ा तो पाया कि सभी पांचों लोग मृत थे।

घटनास्थल का दौरा करने वाले आत्माकुर डीएसपी रामंजनेयुलु ने बताया कि परिवार श्री सत्य साईं जिले के बट्टलापल्ली का रहने वाला था।

माना जाता है कि आर्थिक परेशानियों के कारण परिवार ने आत्महत्या कर ली।

सुधाकर नाम का एक व्यक्ति अपनी तीन बहनों और एक भतीजे के साथ पिछले महीने श्रीशैलम आया था। वे लगभग एक महीने से उस कमरे में रह रहे थे।

मृतकों की पहचान पल्लपु सुधाकर (50), गोगुला आदिलक्ष्मी (36), मल्लेश्वरी (45), श्रीदेवी (33) और मणिकंठा (15) के रूप में की गई है। मणिकंठ मल्लेश्वरी के पुत्र थे।

डीएसपी ने बताया कि परिवार 28 जुलाई को ऑटो-रिक्शा से आया था। उन्होंने कमरा नंबर 11 लिया था और रोजाना 29 रुपये किराया दे रहे थे, जब स्टाफ ने उनसे कमरा खाली करने को कहा, तो उन्होंने और समय मांगा। उन्होंने कहा कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है और वे मंदिर में मन्नत मांगना चाहते हैं।

पुलिस की शुरुआती जांच से पता चला कि परिवार आर्थिक तंगी से जूझ रहा था। उनमें से दो महिलाएं तलाकशुदा थीं। सुधाकर ने शादी नहीं की थी और वह अपनी बहनों की देखभाल कर रहा था।

पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए श्रीशैलम के सरकारी अस्पताल पहुंचाया।

पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। डीएसपी अंजनयुलु ने कहा कि वे मामले की हर पहलू से जांच कर रहे हैं।

--आईएएनएस

एसएचके/एएस