श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता समेत अन्य नेताओं ने दी श्रद्धांजलि

नई दिल्ली, 23जून (आईएएनएस)। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, दिल्ली भाजपा अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ​​और अन्य भाजपा नेताओं ने भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान नेताओं ने पौधारोपण भी किया।

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दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि भारतीय जनसंघ के संस्थापक, प्रखर राष्ट्रवादी चिंतक एवं हम सभी के प्रेरणास्रोत श्रद्धेय डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर आज दिल्ली गेट स्थित डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी पार्क में उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी।

डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जीवन राष्ट्र की एकता, अखंडता और सांस्कृतिक मूल्यों की रक्षा के लिए समर्पित रहा। भारत की अखंडता के लिए दिया गया उनका सर्वोच्च बलिदान राष्ट्र के प्रति उनकी अटूट निष्ठा और समर्पण का अमर प्रतीक है। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष एवं केंद्रीय राज्यमंत्री हर्ष मल्होत्रा के साथ पार्क में पौधारोपण भी किया। कार्यक्रम में वरिष्ठ पदाधिकारीगण, जनप्रतिनिधिगण एवं बड़ी संख्या में साथी कार्यकर्ताओं की उपस्थिति रही। राष्ट्र की सेवा और समर्पण के अमर प्रतीक श्रद्धेय डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी को कोटि-कोटि नमन।

दिल्ली भाजपा अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ने कहा, "आज, इस बहुत ही महत्वपूर्ण मौके पर हम भारतीय जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि देने के लिए इकट्ठा हुए हैं। चाहे हम सरकार में काम कर रहे हों या संगठन में, भाजपा के सभी कार्यकर्ता और नेता आज जिस विचारधारा, नीतियों और विजन के साथ सेवा करते हैं, उसकी नींव उन्होंने ही रखी थी।"

हर्ष मल्होत्रा ​​ने कहा, "डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारतीय जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष थे। उन्होंने भारत को एकजुट रखने के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब अनुच्छेद 370 और 35ए को हटाया, तो उस बलिदान का सही अर्थ सार्थक हुआ। इसके परिणामस्वरूप, जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बन गया और अब भारत का संविधान सीधे जम्मू-कश्मीर पर लागू होता है।"

भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने आईएएनएस से कहा, "आज श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस है। इसी दिन बिना परमिट के कश्मीर में घुसते समय वे घायल हो गए थे, जिसके कारण उनकी मौत हो गई थी। हम उन्हें याद कर रहे हैं और पूरे देश में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है।

भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा, "मैं डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी को अपनी हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करती हूं, जो एकता, भारतीय पहचान और राष्ट्रवाद के प्रबल प्रहरी थे। उनका जीवन यह दिखाता है कि 'राष्ट्र प्रथम' केवल एक नारा नहीं है बल्कि 'राष्ट्र प्रथम' एक दृष्टिकोण है, एक जीवन दर्शन है।"

भाजपा विधायक सतीश उपाध्याय ने कहा, "आज हम सब श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि दे रहे हैं, जिन्होंने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया और देश की एकता और अखंडता के लिए खड़े रहे। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने के प्रति प्रधानमंत्री मोदी की प्रतिबद्धता श्यामा प्रसाद मुखर्जी से प्रेरित है।"

दिल्ली सरकार के मंत्री पंकज कुमार सिंह ने कहा, "श्यामा प्रसाद मुखर्जी हमारे महान दूरदर्शी नेता थे, जिन्होंने खुद को हिंदू धर्म और इस देश के लिए समर्पित कर दिया। आज हम सब उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। उन्होंने देश सेवा के लिए अपना मंत्री पद तक छोड़ दिया था और देश की अखंडता के लिए अपने प्राणों का बलिदान किया।"

--आईएएनएस

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