शिवकुमार ने सोनिया-राहुल और प्रियंका गांधी से की मुलाकात, आभार व्यक्त किया

नई दिल्ली, 10 जून (आईएएनएस)। कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने बुधवार को नई दिल्ली में सोनिया गांधी के आवास पर वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा से मुलाकात की। मुख्यमंत्री का पदभार संभालने के बाद 10 जनपथ पर यह उनकी पहली यात्रा थी।

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मुलाकात के दौरान, शिवकुमार ने कांग्रेस नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त किया और पार्टी और शासन से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की।

सूत्रों ने बताया कि बैठक में कर्नाटक से संबंधित संगठनात्मक और राजनीतिक मुद्दों और पार्टी की भविष्य की योजनाओं पर भी विचार-विमर्श हुआ।

इससे पहले, कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय महिला कांग्रेस कार्यालय का शिष्टाचार दौरा किया। इस दौरान राष्ट्रीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष अलका लांबा, महासचिव कमलाक्षी राजन्ना और शिल्पी अरोरा तथा अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।

उन्होंने नई दिल्ली स्थित भारतीय युवा कांग्रेस कार्यालय का भी दौरा किया। इस अवसर पर कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव बीवी श्रीनिवास, भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब, कर्नाटक युवा कांग्रेस के अध्यक्ष मंजुनाथ गौड़ा, कांग्रेस नेता एमएलसी बसनागौड़ा बदरली, इनायत अली और नागेश करियप्पा तथा कई अन्य लोग उपस्थित थे।

बाद में, शिवकुमार ने नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय छात्र संघ (एनएसयूआई) के कार्यालय का भी दौरा किया। इस अवसर पर एनएसयूआई के राष्ट्रीय महासचिव कुणाल शरवत, कर्नाटक एनएसयूआई की अध्यक्ष कीर्ति गणेश और अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।

छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दिल्ली स्थित कर्नाटक भवन में कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार से मुलाकात की।

कर्नाटक के नव निर्वाचित मंत्रिमंडल में विभागों के बंटवारे को लेकर पनप रहे असंतोष के बीच उच्च कमान के नेतृत्व के साथ बैठक का विशेष महत्व है। मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार बुधवार को पार्टी उच्च कमान के साथ चर्चा करने के लिए नई दिल्ली पहुंचे।

शिवकुमार का दिल्ली दौरा कई मंत्रियों द्वारा मंत्री पदों और आवंटन को लेकर असंतोष व्यक्त करने के बाद हुआ है।

--आईएएनएस

एमएस/