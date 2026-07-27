शांति और सद्भाव विकास की नींव हैं: मणिपुर के मुख्यमंत्री

इंफाल, 27 जुलाई (आईएएनएस)। मणिपुर के मुख्यमंत्री युमनाम खेमचंद सिंह ने सोमवार को लगभग तीन वर्षों से जारी जातीय संघर्ष का जिक्र करते हुए कहा कि स्थायी शांति और सद्भाव विकास की नींव हैं। उन्होंने राज्य में सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए अपनी सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया।

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आंद्रो विधानसभा क्षेत्र में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करने के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि लंबे समय से चल रही अशांति ने अंतर-सामुदायिक संबंधों, युवा पीढ़ी की शिक्षा और राज्य की अर्थव्यवस्था को बुरी तरह प्रभावित किया है।

पहाड़ी और घाटी दोनों क्षेत्रों के सभी समुदायों से शांति बहाल करने में सहयोग देने की अपील करते हुए, उन्होंने कहा कि वे 3 मई, 2023 से पहले के मणिपुर को फिर से स्थापित करने की आशा करते हैं, जब सभी 36 समुदाय सद्भाव से एक साथ रहते थे।

मुख्यमंत्री ने लोगों से शांति, एकता और साझा प्रगति के उस युग को वापस लाने के लिए सामूहिक रूप से काम करने का आग्रह किया।

उन्होंने आंद्रो विधानसभा क्षेत्र के विधायक थौनाओजम श्यामकुमार की उपस्थिति में आंद्रो में नवनिर्मित इमा बाजार (महिलाओं के लिए विशेष बाजार) और थौबल नदी पर बने दो पुलों का उद्घाटन किया।

इस अवसर पर बोलते हुए खेमचंद सिंह ने कहा कि 4 फरवरी को नई सरकार के तहत पदभार संभालने के बाद आंद्रो की यह उनकी दूसरी यात्रा है, जो निर्वाचन क्षेत्र के विकास के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

आंद्रो को मणिपुर का गौरव बताते हुए उन्होंने कहा कि यह क्षेत्र अपनी प्राकृतिक अग्नि (नेचुरल फायर) के लिए प्रसिद्ध है, जो देश और विदेश के विभिन्न हिस्सों से शोधकर्ताओं और पर्यटकों को आकर्षित करता है।

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि आंद्रो एशिया की सबसे पुरानी बस्तियों में से एक है, जिसका ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व बहुत अधिक है, इसलिए इसके संरक्षण और विकास पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

--आईएएनएस

एमएस/