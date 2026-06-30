श्रीनगर में भीषण गर्मी के बीच आरटीओ की व्हाट्सऐप सेवा से मिलेंगी परिवहन सुविधाएं

श्रीनगर, 30 जून (आईएएनएस)। श्रीनगर और आसपास के क्षेत्रों में भीषण गर्मी के प्रकोप को देखते हुए परिवहन विभाग ने आम जनता की सुविधा के लिए विशेष व्यवस्था की है। श्रीनगर में लगातार बढ़ते तापमान और लू के प्रभाव को देखते हुए क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय कश्मीर ने नागरिकों से अपील की है कि वे अत्यंत आवश्यक होने पर ही कार्यालय आएं और अधिकांश सेवाओं के लिए डिजिटल माध्यमों का उपयोग करें।

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क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय कश्मीर की ओर से जारी किए गए निर्देशों में बताया गया है कि नागरिकों को अब परिवहन संबंधी समस्याओं, शिकायतों और आवश्यक सेवाओं के लिए सीधे कार्यालय आने की आवश्यकता नहीं है। इसके बजाय लोग अपने दस्तावेजों और समस्याओं की पूरी जानकारी आधिकारिक व्हाट्सऐप नंबर 9622002432 पर भेज सकते हैं।

विभाग ने आश्वासन दिया है कि प्राप्त शिकायतों और आवेदनों को 48 घंटे के भीतर निपटाने का प्रयास किया जाएगा। यदि किसी आवेदन में अतिरिक्त दस्तावेज या जानकारी की आवश्यकता होगी, तो संबंधित अधिकारी व्हाट्सऐप के माध्यम से ही संपर्क करेंगे।

आरटीओ कश्मीर ने यह भी स्पष्ट किया है कि नागरिकों को अनावश्यक यात्रा से बचने के लिए डिजिटल सेवाओं का अधिकतम उपयोग करना चाहिए। इस पहल का उद्देश्य गर्मी के दौरान लोगों को राहत देना और कार्यालयों में भीड़ कम करना है, जिससे सेवाओं को अधिक प्रभावी और तेज बनाया जा सके।

इसके साथ ही विभाग ने लोगों को यह भी सुझाव दिया है कि वे वाहन और लाइसेंस संबंधी कार्यों के लिए सरकारी ऑनलाइन पोर्टल का उपयोग करें। परिवहन सेवा के माध्यम से लर्निंग लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस नवीनीकरण, वाहन पंजीकरण (आरसी) और अन्य परिवहन सेवाएं घर बैठे पूरी की जा सकती हैं।

अधिकारियों का कहना है कि यह कदम विशेष रूप से उन लोगों के लिए लाभकारी है जिन्हें लंबी दूरी तय करके कार्यालय पहुंचना पड़ता है। भीषण गर्मी और लू के बीच यह डिजिटल व्यवस्था लोगों के समय, पैसे और स्वास्थ्य तीनों की बचत करेगी।

उन्होंने कहा कि कश्मीर की यह पहल डिजिटल इंडिया अभियान को भी मजबूती देती है, जिसके तहत सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन और नागरिकों के लिए अधिक सुलभ बनाने पर जोर दिया जा रहा है। विभाग ने जनता से अपील की है कि वे इस सुविधा का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और केवल अत्यंत आवश्यक मामलों में ही कार्यालय का रुख करें।

--आईएएनएस

एसएके/एएस