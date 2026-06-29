श्री अमरनाथ यात्रा की औपचारिक शुरुआत, उप-राज्यपाल मनोज सिन्हा ने की 'प्रथम पूजा'

श्रीनगर, 29 जून (आईएएनएस)। जम्मू-कश्मीर के उप-राज्यपाल मनोज सिन्हा ने पवित्र श्री अमरनाथ जी गुफा में 'प्रथम पूजा' की, जिसके साथ ही सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा की औपचारिक शुरुआत हो गई है। कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच हुई यह पवित्र रस्म यात्रा की आधिकारिक शुरुआत का प्रतीक है।

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वहीं, जम्मू में अमरनाथ यात्रा 2026 के लिए पहली पूजा-अर्चना ज्येष्ठ पूर्णिमा पर तवी नदी के किनारे की गई। यह समारोह महामंडलेश्वर महंत रामेश्वर दास की मौजूदगी में आयोजित किया गया और इसमें जम्मू के डिप्टी कमिश्नर दिनेश चंद्र और स्थानीय विधायकों समेत कई गणमान्य लोग शामिल हुए।

श्री अमरनाथ यात्रा 2026 के लिए मंगलवार को सुरक्षा इंतजामों, गाड़ियों के काफिले की आवाजाही और यात्रा से जुड़ी कुल तैयारियों का जायजा लेने के लिए एक 'ड्राई रन' (अभ्यास) किया गया। इस ट्रायल काफिले को जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से रवाना किया गया और यह जम्मू-श्रीनगर नेशनल हाईवे से होते हुए उधमपुर से बनिहाल की ओर बढ़ा।

जम्मू के डिविजनल कमिश्नर रमेश कुमार और आईजीपी जम्मू भीम सेन तुती समेत कई वरिष्ठ अधिकारी, साथ ही सिविल प्रशासन, पुलिस, सीआरपीएफ, सेना और दूसरी सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारी इस अभ्यास में शामिल हुए और इंतजामों की निगरानी की।

सुरक्षा और लॉजिस्टिक्स की व्यापक तैयारी के तहत रामबन से यात्रा के लिए 'ड्राई कॉन्वॉय रिहर्सल' (बिना यात्रियों के काफिले का अभ्यास) किया गया। जम्मू-श्रीनगर नेशनल हाईवे पर रामबन जिले के चंदरकोट में काफिले की आवाजाही और सुरक्षा इंतजामों का भी ड्राई रन किया गया।

जम्मू में भी अमरनाथ यात्रा से पहले एक 'ड्राई रन' किया गया। जिसमें जम्मू के डिविजनल कमिश्नर रमेश कुमार, जम्मू-कश्मीर पुलिस के सीनियर अधिकारी और सीआरपीएफ व भारतीय सेना के अधिकारी शामिल हुए। इस एक्सरसाइज में सुरक्षा इंतजामों, ट्रैफिक मैनेजमेंट और श्रद्धालुओं के लिए सुविधाओं की समीक्षा की गई।

--आईएएनएस

एसडी/एएस