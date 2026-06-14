श्री अमरनाथ जी यात्रा से पहले जम्मू-कश्मीर के डीजीपी ने सुरक्षा तैयारियों का जायजा लिया

श्रीनगर, 14 जून (आईएएनएस)। श्री अमरनाथ जी की यात्रा शुरू होने से पहले रविवार को जम्मू-कश्मीर के डीजीपी नलिन प्रभात ने श्रीनगर में पुलिस कंट्रोल रूम (पीसीआर) में सुरक्षा समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की।

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पुलिस के एक बयान में कहा गया है कि जम्मू-कश्मीर के डीजीपी नलिन प्रभात ने पीसीआर कश्मीर के कॉन्फ्रेंस हॉल में सुरक्षा समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की।

इस बैठक का मकसद श्री अमरनाथ जी यात्रा को सुचारू, सुरक्षित और शांतिपूर्ण ढंग से आयोजित करने के लिए सुरक्षा इंतजामों का जायजा लेना और उन्हें मजबूत करना था।

सुरक्षा की समग्र तैयारियों की समीक्षा करते हुए डीजीपी ने अधिकारियों को हर समय तैयार रहने और सभी स्तरों पर बेहतर तालमेल बनाए रखने का निर्देश दिया।

उन्होंने अधिकारियों को सभी संवेदनशील और जोखिम वाले इलाकों में कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया।

उन्होंने बेहतर निगरानी, ​​घेराबंदी और तलाशी अभियान और यात्रा मार्गों, रेलवे ट्रैक, जोखिम वाले इलाकों और प्रमुख पर्यटन स्थलों पर लगातार गश्त करने पर जोर दिया।

उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि यात्रा मार्गों पर रोजाना तोड़फोड़-रोधी जांच की जाए और सभी मुख्य रास्तों पर चौबीसों घंटे सुरक्षा का घेरा बना रहे।

आपातकालीन स्थिति में तुरंत मदद के लिए, डीजीपी ने रणनीतिक जगहों पर क्विक रिस्पॉन्स टीम (क्यूआरटी) तैनात करने का आदेश दिया।

डीजीपी ने आम जनता और तीर्थयात्रियों को कट-ऑफ समय के बारे में जागरूक करने के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार पर जोर दिया।

उन्होंने यात्रा करने वाले तीर्थयात्रियों के लिए किए गए सुरक्षा इंतजामों और अन्य सुविधाओं का नियमित निरीक्षण करने का भी निर्देश दिया।

नलिन प्रभात ने यात्रा से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जगहों, ट्रांजिट कैंपों, बेस कैंपों और तीर्थयात्रा मार्गों पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए आधुनिक सुरक्षा तकनीकों और निगरानी प्रणालियों (जैसे सीसीटीवी नेटवर्क) का बेहतर इस्तेमाल करने पर जोर दिया।

उन्होंने आगे निर्देश दिया कि तीर्थयात्रियों और यात्रा के लिए अधिकृत वाहनों की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और आपातकालीन स्थिति में त्वरित कार्रवाई की क्षमता को बेहतर बनाने के लिए आरएफआईडी-आधारित ट्रैकिंग और निगरानी प्रणालियों का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जाए।

डीजीपी ने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया कि वे आतंकवादी सहयोगियों और अन्य राष्ट्र-विरोधी तत्वों पर कड़ी नजर रखें और साथ ही दूर-दराज के इलाकों और संवेदनशील जगहों पर पर्याप्त सुरक्षा बल तैनात करें। उन्होंने यात्रा से जुड़ी सभी संवेदनशील जगहों और जोखिम वाले इलाकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर जोर दिया।

उन्होंने जिला एसएसपी को निर्देश दिया कि वे सुरक्षा और लॉजिस्टिक्स से जुड़ी व्यवस्थाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए नागरिक प्रशासन के साथ बेहतर तालमेल बनाए रखें। उन्होंने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया कि तीर्थयात्रियों और पर्यटकों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए नेशनल हाईवे और अन्य महत्वपूर्ण जगहों पर कर्मचारियों की कुशल तैनाती की जाए।

डीजीपी ने नियमित समन्वय बैठकों और व्यापक आकस्मिक योजना की आवश्यकता पर जोर दिया।

उन्होंने कहा कि आपदा प्रबंधन, आपातकालीन प्रतिक्रिया, आग लगने की घटनाओं, खराब मौसम और अन्य अप्रत्याशित स्थितियों के दौरान योजना बनाकर तैयार रहना जरूरी है।

बैठक के दौरान, डीजीपी ने आने वाले मुहर्रम और वार्षिक 'मेला खीर भवानी' के लिए सुरक्षा तैयारियों की भी समीक्षा की।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे इन महत्वपूर्ण आयोजनों को शांतिपूर्ण और सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था करें, भीड़ को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करें और सभी संबंधित एजेंसियों के साथ बेहतर तालमेल बनाए रखें।

--आईएएनएस

डीकेएम/डीएससी