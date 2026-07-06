शोपियां में सेना, पुलिस और सीआरपीएफ की आतंकवादरोधी कार्रवाई जारी

श्रीनगर, 6 जुलाई (आईएएनएस)। जम्मू-कश्मीर के शोपियां जिले में लश्कर-ए-तैयबा के दो स्थानीय आतंकवादियों की तलाश के लिए संयुक्त बलों का सर्च ऑपरेशन सोमवार को तीसरे दिन भी जारी रहा।

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यह ऑपरेशन शनिवार को तब शुरू किया गया, जब जिले के सैदपोरा गांव के फलों के बागों में लश्कर-ए-तैयबा के दो स्थानीय आतंकवादियों के छिपे होने की आशंका थी।

शुक्रवार को मीमंदर इलाके (जिसमें सात गांव आते हैं) के एक बाग में सर्विलांस कैमरों में दिखे दो आतंकवादियों का पता लगाने के लिए रात भर रोकने के बाद सोमवार सुबह रोशनी होते ही तलाशी अभियान फिर से शुरू किया गया।

सेना की कई टुकड़ियों जम्मू-कश्मीर पुलिस और केंद्रीय रिज़र्व पुलिस बल की एक संयुक्त टीम ने इलाके की घेराबंदी की और रविवार शाम तक चार गांवों को खाली करा लिया।

फंसे हुए दोनों आतंकवादियों की पहचान लतीफ़ और ज़ाकिर के रूप में हुई है। उन्होंने पास आते हुए सेना के जवानों पर गोलीबारी की, जिसका जवानों ने कड़ा जवाब दिया और मुठभेड़ शुरू हो गई।

अधिकारियों ने बताया कि सेना की खास काउंटर-इंसर्जेंसी यूनिट, 'विक्टर फोर्स' ने इलाके में रोशनी करने के साथ-साथ बाग की घनी झाड़ियों के बीच से भागने के सभी संभावित रास्तों को बंद करने के लिए अतिरिक्त जवान तैनात किए हैं।

गर्मियों के महीनों में घनी पत्तियां एक प्राकृतिक आड़ देती हैं, जिससे निगरानी करना मुश्किल हो जाता है और घिरे हुए आतंकवादी ‘ब्लाइंड स्पॉट’ का फायदा उठाकर घेरा तोड़ने में कामयाब हो सकते हैं।

सुरक्षा रिकॉर्ड के अनुसार, फंसे हुए दोनों आतंकवादी दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले के रहने वाले हैं। ज़ाकिर के बारे में कहा जाता है कि वह 2024 से लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ा हुआ है, जबकि लतीफ़ पिछले साल इस आतंकी संगठन में शामिल हुआ था।

जम्मू-कश्मीर का शोपियां जिला लश्कर-ए-तैयबा और द रेजिस्टेंस फ्रंट जैसे आतंकवादी संगठनों के लिए एक रणनीतिक और सक्रिय केंद्र रहा है। यह दक्षिण कश्मीर को पीर पंजाल रेंज से जोड़ने वाले ट्रांजिट कॉरिडोर के रूप में काम करता है।

इस इलाके में उग्रवाद का जटिल इतिहास रहा है। यहां के घने सेब के बाग और ऊबड़-खाबड़ जमीन ने उग्रवादियों को छिपने, घेराबंदी से बचने और हमले करने के लिए प्राकृतिक आड़ दी है।

पिछले कुछ वर्षों में शोपियां में आतंकवादी अल्पसंख्यक समुदायों, स्थानीय मजदूरों और सुरक्षा बलों पर हुए कई बड़े हमलों में शामिल रहे हैं।

आतंकवादी नेटवर्क को खत्म करने के लिए भारतीय सेना, जम्मू-कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ (जिसमें विक्टर फोर्स भी शामिल है) इस इलाके में आतंकवाद-रोधी भारी मौजूदगी बनाए रखते हैं।

--आईएएनएस

एसएचके/पीएम