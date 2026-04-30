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Bus Truck Collision : चार धाम यात्रा से लौट रही बस से ट्रक की टक्कर, 25 लोग घायल

शाजापुर NH-52 हादसा, चारधाम यात्रा से लौटते 25 यात्री घायल
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Apr 30, 2026, 06:18 AM
मध्य प्रदेश: चार धाम यात्रा से लौट रही बस से ट्रक की टक्कर, 25 लोग घायल

शाजापुर: एमपी के शाजापुर में राष्ट्रीय राजमार्ग 52 पर ठुकराना चौराहे के पास गुरुवार सुबह बस और ट्रक में टक्कर हो गई। बस में सवार 50 से ज्यादा यात्रियों में से लगभग 25 यात्री इस घटना में घायल हो गए।

जानकारी के अनुसार बस से लोग चारधाम की तीर्थयात्रा पूरी करके लौट रहे थे। इस दौरान श्री भैरव तीर्थ यात्रा की एक बस को पीछे से एक ट्रक ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि टक्कर इतनी तेज था कि दूर तक इसकी आवाज सुनाई दे रही थी और बस में टक्कर के बाद चीख-पुकार सुनाई दी।

हादसे की सूचना मिलते ही लालघाटी और केनाल पुलिस स्टेशनों से डायल-112 की टीमें मौके पर पहुंचीं। एम्बुलेंस की मदद से सभी घायल यात्रियों को शाजापुर के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है।

दुर्घटना के बाद ट्रक चालक और सफाईकर्मी मौके से फरार हो गए। मातन पुलिस ने ट्रकों को जब्त कर लिया है, मामला दर्ज कर फरार आरोपियों को पकड़ने के लिए तलाशी अभियान शुरू कर दिया है।

यात्री रामलाल चौधरी के अनुसार, सभी यात्री खरगोन जिले के रहने वाले हैं और चार धाम यात्रा के तहत बद्रीनाथ दर्शन करके अपने घर लौट रहे थे। उन्होंने बताया, "हम बद्रीनाथ में दर्शन करने के बाद लौट रहे थे। ठुकराना चौराहे के पास ढाबे पर बस उपचुनाव ही वाली थी कि तभी एक ट्रक ने हमें पीछे से टक्कर मार दी। सौभाग्य से, एक बड़ा हादसा टल गया।"

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि हादसे की जांच की जा रही है। प्रत्यक्षदर्शियों के बयान के आधार पर ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। ट्रक चालक मौके से फरार हो गए है, उनकी गिरफ्तारी के लिए टीम का गठन किया गया है साथ ही ट्रक को कब्जे में लेकर जांच की जा रही है।

उन्होंने बताया कि हादसे में घायल लोगों का इलाज जारी है, उनके परिजनों को सूचना दे दी गई है। सभी यात्री खरगोन जिले के बताए जा रहे हैं।

--आईएएनएस

एसएके/पीएम

 

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