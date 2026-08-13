स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले संवेदनशील कोयंबटूर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी

कोयंबटूर, 13 अगस्त (आईएएनएस)। तमिलनाडु के कोयंबटूर में 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों ने परिवहन केंद्रों और अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर निगरानी तेज कर दी है।

सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के तहत रेलवे सुरक्षा बल, सरकारी रेलवे पुलिस, कोयंबटूर शहर पुलिस और बम का पता लगाने और उसे निष्क्रिय करने वाली टीम के कर्मियों ने बुधवार को कोयंबटूर रेलवे जंक्शन पर गहन जांच की।

प्लेटफार्मों, पार्सल भंडारण क्षेत्रों, प्रतीक्षा कक्षों और अन्य संवेदनशील स्थानों पर खड़ी ट्रेनों का निरीक्षण विशेष बम-पता लगाने वाले उपकरणों और एक खोजी कुत्ते का उपयोग करके किया गया।

यात्रियों और उनके सामान की भी जांच की गई, जबकि सुरक्षाकर्मी स्टेशन के अंदर और आसपास निगरानी बनाए हुए थे। कोयंबटूर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भी इसी तरह के उपाय लागू किए गए हैं, जहां राष्ट्रीय उत्सव से पहले प्रवेश नियंत्रण, सामान की जांच और निगरानी को मजबूत किया गया है।

सुरक्षा एजेंसियों द्वारा कोयंबटूर को लंबे समय से एक संवेदनशील शहर माना जाता रहा है, इसलिए इन व्यापक सुरक्षा उपायों का विशेष महत्व है।

14 फरवरी 1998 को, तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष एलके आडवाणी के चुनावी सभा को संबोधित करने से कुछ ही समय पहले कोयंबटूर में कई स्थानों पर सिलसिलेवार बम विस्फोट हुए थे।

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने बाद में इसे आईएसआईएस से प्रेरित आत्मघाती हमला बताया और जांच अपने हाथ में ले ली। एनआईए ने कार विस्फोट और संदिग्ध कट्टरपंथीकरण और भर्ती नेटवर्क की जांच करते हुए कोयंबटूर और तमिलनाडु के अन्य हिस्सों में कई स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया था।

वहीं, फरवरी 2024 में एजेंसी ने संबंधित मामलों में राज्य भर में 21 स्थानों की तलाशी ली और चार संदिग्धों को गिरफ्तार किया।

इससे पहले चलाए गए अभियानों में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और दस्तावेज भी जब्त किए गए थे। इस स्थिति को देखते हुए पुलिस भीड़भाड़ वाले सार्वजनिक स्थानों, परिवहन टर्मिनलों, व्यावसायिक क्षेत्रों और पूजा स्थलों पर कड़ी निगरानी रख रही है।

गश्त और वाहनों की जाँच बढ़ा दी गई है और जनता से अनुरोध किया गया है कि वे लावारिस वस्तुओं या संदिग्ध गतिविधियों की सूचना तुरंत पुलिस को दें। अधिकारियों ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस तक यह बढ़ी हुई तैनाती जारी रहेगी।

--आईएएनएस

एसएके/वीसी