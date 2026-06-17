स्वच्छ भारत अभियान के तहत कोलकाता में गंगा घाट की सफाई में मंत्रियों के साथ जुटे सीएम सुवेंदु अधिकारी

कोलकाता, 17 जून (आईएएनएस)। स्वच्छ भारत अभियान के तहत पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने बुधवार को कोलकाता के बागबाजार स्थित गंगा घाट पर विशेष सफाई अभियान चलाया। इस दौरान उनके नेतृत्व वाली राज्य सरकार के कई मंत्री भी मौजूद रहे और सभी ने मिलकर गंगा घाट को स्वच्छ बनाने का संदेश दिया।

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भाजपा के नेतृत्व में राज्य में नई सरकार बनने के बाद से मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी लगातार गंगा नदी और उसके घाटों को प्रदूषण मुक्त बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। इसी अभियान के तहत बुधवार सुबह मुख्यमंत्री बागबाजार घाट पहुंचे। उनके साथ राज्य की नगर विकास एवं शहरी मामलों की मंत्री अग्निमित्रा पॉल और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री तपस रॉय भी मौजूद रहे।

बागबाजार घाट पहुंचने के बाद मुख्यमंत्री ने सबसे पहले एक पौधा लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इसके बाद उन्होंने वहां स्थित मंदिर में पूजा-अर्चना की और प्रतिमाओं पर माल्यार्पण किया। पूजा के बाद मुख्यमंत्री और दोनों मंत्रियों ने हाथों में झाड़ू लेकर घाट की सफाई की और लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया।

सीएम सुवेंदु अधिकारी ने कहा कि गंगा नदी और उसके घाटों को कचरे तथा प्रदूषण से मुक्त रखने के लिए इस तरह का सफाई अभियान पूरे साल जारी रहेगा। उन्होंने बताया कि इस राज्यव्यापी अभियान की औपचारिक शुरुआत बुधवार को की गई है।

बता दें कि 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता आने वाले हैं। वह रेड रोड पर आयोजित मुख्य कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसे लेकर मुख्यमंत्री ने कहा, "हमारा मुख्य उद्देश्य प्रधानमंत्री को एक स्वच्छ और सुंदर बंगाल देना है।"

मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार पहले से ही 'नमामि गंगे' परियोजना के माध्यम से गंगा को स्वच्छ बनाने का अभियान चला रही है, जिसमें स्वयं पीएम मोदी भी सक्रिय रूप से जुड़े रहे हैं। अब राज्य सरकार भी उसी दिशा में तेजी से काम कर रही है।

इससे पहले इसी महीने सीएम सुवेंदु अधिकारी ने घोषणा की थी कि अक्टूबर में होने वाली दुर्गा पूजा से पहले कोलकाता और हावड़ा में हुगली नदी के किनारे स्थित छह प्रमुख घाटों का सौंदर्यीकरण और नवीनीकरण का काम पूरा कर लिया जाएगा।

--आईएएनएस

वीकेयू/पीएम