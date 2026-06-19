सऊदी अरब से लौटते ही दबोचा गया 5 साल से फरार आरोपी, मुंबई एयरपोर्ट पर हुई गिरफ्तारी

नोएडा, 19 जून (आईएएनएस)। गौतमबुद्धनगर कमिश्नरेट पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। सेक्टर-58 थाने की पुलिस ने पिछले पांच वर्षों से फरार चल रहे एक वांछित आरोपी को मुंबई एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी, जालसाजी, रंगदारी, धमकी और आईटी एक्ट समेत कई गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। आरोपी लंबे समय से भारत छोड़कर सऊदी अरब में रह रहा था और पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई थी।

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पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार आरोपी की पहचान मुदासिर जहूर पुत्र जहूर अहमद (38 वर्ष) निवासी अरम मस्जिद, खानयार, जम्मू-कश्मीर के रूप में हुई है। उसे गुरुवार को मुंबई एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन अधिकारियों की सहायता से उस समय गिरफ्तार किया गया, जब वह सऊदी अरब के जेद्दा शहर से भारत लौट रहा था। मामले की शुरुआत वर्ष 2021 में हुई थी, जब एक महिला ने थाना फेस-3 में शिकायत दर्ज कराई थी।

शिकायतकर्ता ने बताया था कि उसने आरोपियों के खिलाफ वर्ष 2020 में मथुरा जिले के नौहझील थाने में धोखाधड़ी, अमानत में खयानत और जालसाजी से संबंधित मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप है कि उक्त मुकदमा वापस लेने का दबाव बनाने के लिए मुदासिर जहूर और उसके सहयोगियों ने महिला को जान से मारने की धमकी दी। महिला का आरोप था कि आरोपी ने उसका मोबाइल फोन हैक कर लिया और उससे 40 लाख रुपए की रंगदारी मांगी। साथ ही सोशल मीडिया पर उसकी आपत्तिजनक तस्वीरें वायरल करने की धमकी भी दी गई।

शिकायत के आधार पर थाना फेस-3 में भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के साथ आईटी एक्ट की धारा 67-सी भी शामिल की गई। जांच के दौरान आरोपी लगातार फरार रहा। पुलिस ने उसके खिलाफ न्यायालय से गैर-जमानती वारंट (एनबीडब्लू) और धारा 82 सीआरपीसी की कार्रवाई भी कराई। विवेचना में यह तथ्य सामने आया कि आरोपी भारत छोड़कर सऊदी अरब में रह रहा है। इसके बाद उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करने के लिए पुलिस ने लुकआउट सर्कुलर जारी कराया।

लुकआउट नोटिस के चलते जैसे ही आरोपी जेद्दा से मुंबई पहुंचा, एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन अधिकारियों ने उसे डिटेन कर लिया। सूचना मिलने पर थाना सेक्टर-58 पुलिस की टीम मुंबई पहुंची और आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर नोएडा लाई।

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आरोपी से पूछताछ की जा रही है और मामले से जुड़े अन्य तथ्यों की भी जांच की जा रही है। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि फरारी के दौरान आरोपी किन गतिविधियों में शामिल रहा और क्या उसके अन्य सहयोगी भी इस मामले में शामिल हैं। आरोपी के खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है।

--आईएएनएस

पीकेटी/डीकेपी