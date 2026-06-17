सड़क का नाम 'डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू' रखने के फैसले पर भड़कीं कविता, बोलीं-'यह कूटनीति नहीं, राजनीतिक चापलूसी'

हैदराबाद, 17 जून (आईएएनएस)। तेलंगाना जागृति की संस्थापक और अध्यक्ष कलवकुंतला कविता ने मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के उस फैसले की आलोचना की है, जिसमें उन्होंने हैदराबाद की एक सड़क का नाम 'डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू' रखने का फैसला लिया है।

Read More

कविता ने एक्स पर लिखा, "तेलंगाना में कई ऐसी महान हस्तियां हैं, जिन्होंने असल में इस राज्य को बनाया है, फिर भी मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी एक सड़क का नाम 'डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू' रखना चाहते हैं। आखिर डोनाल्ड ट्रंप ने तेलंगाना के लिए क्या किया है? असल में अमेरिका में रहने वाले देश के लाखों छात्र और प्रवासी उनकी अनिश्चित वीजा नीतियों के कारण हमेशा डरे रहते हैं।"

कविता ने कहा कि कोई भी कंपनी बोर्ड या सड़क का नाम देखकर हैदराबाद में निवेश नहीं करेगी। उन्होंने कहा, "किसी बड़ी सड़क का नाम ट्रंप के नाम पर रखना हमारे अपने लोगों का अपमान है। इसके अलावा, ग्लोबल कंपनियां हैदराबाद में टैलेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर और मुनाफे के लिए निवेश करेंगी न कि सड़क के साइनबोर्ड पर की गई राजनीतिक चापलूसी की वजह से। अगर इससे कुछ हासिल हो सकता है, तो वह है आपके परिवार के सदस्यों के लिए वीजा मंजूरी। यह कूटनीति नहीं है बल्कि यह अपनी पहचान और आत्मसम्मान की कीमत पर सस्ती अंतरराष्ट्रीय सुर्खियां बटोरने की कोशिश है।"

गौरतलब है कि तेलंगाना में रेवंत रेड्डी सरकार अगले सप्ताह हैदराबाद में 'डोनाल्ड ट्रम्प एवेन्यू' का अनावरण करने जा रही है। साइबरबाद में अमेरिकी वाणिज्य दूतावास के पास एक प्रमुख सड़क का नाम अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के नाम पर रखने का प्रस्ताव रखा गया है। इससे पहले दिसंबर 2025 में रेवंत रेड्डी ने अमेरिकी राष्ट्रपति के नाम पर सड़क का नामकरण करने का प्रस्ताव रखा था।

तेलंगाना जागृति की संस्थापक ने एक दिन पहले बुधवार को एक कार्यक्रम में कहा कि अगर मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी में जरा भी ईमानदारी है, तो उन्हें तुरंत तुममिडी हट्टी में काम शुरू कर देना चाहिए। 148 मीटर के समझौते के अनुसार काम शुरू किया जाना चाहिए। वे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का बहाना सिर्फ इसलिए बना रहे हैं, क्योंकि उनकी तुममिडी हट्टी बनाने की कोई मंशा नहीं है।

--आईएएनएस

ओपी/पीएम