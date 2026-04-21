Satna Murder Case : सतना हत्याकांड से मध्य प्रदेश में सनसनी: 11 वर्षीय बच्चे की हत्या

भोपाल/सतना: मध्य प्रदेश में सोमवार को सतना जिले की बैंक कॉलोनी में एक 11 वर्षीय लड़के की बेरहमी से हत्या कर दी गई, जिससे पूरे मध्य प्रदेश में सनसनी फैल गई है।

आरोपी ने कथित तौर पर बच्चे का गला हंसिया से काट दिया और फिर शव को एक नीले ढोल में भरकर किराए के मकान को बाहर से बंद कर दिया और अपराध करने के तुरंत बाद मौके से फरार हो गया।

कोल्गावां पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में हुई इस घटना ने पीड़ित परिवार को सदमे में डाल दिया है और पूरे इलाके में भय, दहशत और मातम का माहौल है।

पीड़ित की पहचान कक्षा 5 के छात्र के रूप में हुई है। परिवार मूल रूप से सभापुर पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत नयागांव का निवासी है और सतना में किराए के मकान में रहता था।

बताया जाता है कि पीड़ित के पिता मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से ग्रस्त हैं और महाराष्ट्र के नासिक में मजदूर के रूप में काम करते हैं, वे शायद ही कभी घर आते हैं। लड़के की मां सफाईकर्मी के रूप में काम करती है, जबकि उसका बड़ा भाई दिहाड़ी मजदूर है और उसकी बहन कॉलेज जाती है।

पुलिस और परिवार के बयानों के अनुसार, यह घटना 20 अप्रैल, 2026 को दोपहर लगभग 3:30 बजे घटी, जब नाबालिग लड़का घर पर अकेला था। उसकी मां काम पर गई हुई थी, साथ ही परिवार के अन्य सदस्य भी गए हुए थे, जो घटना के समय घर पर मौजूद नहीं थे।

दोपहर करीब 3 बजे घर लौटने पर उन्होंने देखा कि घर बाहर से बंद है। शक पैदा करते हुए, उन्होंने देखा कि उनके बेटे का एक जूता दरवाजे पर पड़ा था और घर के अंदर छत का पंखा अभी भी चल रहा था।

आस-पास के इलाकों में अपने बेटे को ढूंढने के बावजूद जब वह नहीं मिला, तो उन्होंने अपने बड़े बेटे और बेटी को सूचना दी और फिर तुरंत पुलिस से मदद मांगी।

कोल्गावां पुलिस स्टेशन प्रभारी सुदीप सोनी के नेतृत्व में, एफएसएल अधिकारी महेंद्र सिंह और एएसपी सिटी शिवेश सिंह बघेल के साथ मौके पर पहुंची और घर का ताला तोड़ दिया।

अंदर जो नजारा था, वह भयावह था: फर्श पर खून के धब्बे फैले हुए थे, बिस्तर पर खून से सना तकिया पड़ा था और कमरे की दीवारों पर खून के छींटे दिखाई दे रहे थे।

घर के अंदर खून के निशानों का पीछा करते हुए पुलिस ने बच्चे का शव एक नीले ड्रम में भरकर बरामद किया। लड़के की हत्या धारदार हंसिया से गला काटकर की गई थी।

शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है ताकि चोटों की प्रकृति और मृत्यु के सटीक कारण का पता लगाया जा सके।

आरोपी की पहचान सतना बस स्टैंड क्षेत्र के निवासी 45 वर्षीय मथुरा रजक के रूप में हुई है, जो इलाके में ड्राई क्लीनिंग (प्रेसिंग) की दुकान चलाता है।

उस पर व्यक्तिगत दुश्मनी और पीड़ित परिवार के साथ पुराने विवादों के कारण अपराध करने का संदेह है। रिपोर्टों से पता चलता है कि पीड़ित की मां से भी उसका पुराना झगड़ा था।

--आईएएनएस