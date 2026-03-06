Breaking News India

Dainik Hawk·Mar 06, 2026, 06:14 AM

Ghaziabad Factory Fire : गाजियाबाद के मैनापुर औद्योगिक क्षेत्र में भीषण आग, 20 दमकल गाड़ियों ने पाया आग पर काबू

Dainik Hawk·Mar 05, 2026, 05:46 PM

Bokaro News : बोकारो में पेड़ से लटके मिले प्रेमी युगल के शव, शादी न होने से थे मायूस

Dainik Hawk·Mar 05, 2026, 05:43 PM

Indian Air Force Aircraft : असम में आईएएफ सुखोई-30 फाइटर जेट लापता, रडार से टूटा संपर्क, सर्च ऑपरेशन जारी

Dainik Hawk·Dec 26, 2025, 08:04 AM

Chitradurga Bus Accident : कर्नाटक बस हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर 7 हुई, बस चालक ने तोड़ा दम

Dainik Hawk·Dec 25, 2025, 07:51 AM

Karnataka Accident : 'ट्रक ने खोया नियंत्रण और स्लीपर बस के फ्यूल टैंक से टकराया,' कर्नाटक बस हादसे पर बोले आईजीपी