Bokaro News : बोकारो में पेड़ से लटके मिले प्रेमी युगल के शव, शादी न होने से थे मायूस

बोकारो में प्रेमी जोड़े की संदिग्ध मौत, पुलिस ने जांच तेज की।
Mar 05, 2026, 05:46 PM
झारखंड: बोकारो में पेड़ से लटके मिले प्रेमी युगल के शव, शादी न होने से थे मायूस

बोकारो: झारखंड के बोकारो जिले में एक युवक और युवती के शव पेड़ से लटकते मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। घटना जिले के चतरो चट्टी थाना क्षेत्र अंतर्गत मुरपा गांव की है, जहां ग्रामीणों ने गुरुवार को दोनों के शव एक ही पेड़ से फंदे के सहारे लटके हुए देखे।

सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। मृतकों की पहचान मुरपा गांव की रहने वाली सावित्री कुमारी और हजारीबाग जिले के विष्णुगढ़ थाना क्षेत्र के डुमरिया टांड़ गांव निवासी फूलचंद मांझी के रूप में हुई है।

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, दोनों के बीच लंबे समय से प्रेम संबंध था और वे शादी करना चाहते थे। युवक और युवती अपने रिश्ते को लेकर घरवालों पर विवाह के लिए दबाव बना रहे थे। हालांकि, दोनों परिवारों ने आपसी सहमति से विवाह के लिए कुछ समय मांगा था और करीब एक वर्ष बाद शादी कराने की बात कही थी।

माना जा रहा है कि इसी बात से दोनों निराश थे। बताया गया कि होली से एक दिन पहले मंगलवार को दोनों अपने-अपने घरों से सरहुल मेला देखने जाने की बात कहकर निकले थे। इसके बाद वे नहीं लौटे। परिजनों ने दो दिनों तक उनकी तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला।

मुरपा गांव के पास स्थित एक पेड़ से दोनों के शव लटकते हुए पाए गए। ग्रामीणों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। पुलिस के पहुंचने से पहले ही स्थानीय लोगों ने शवों को नीचे उतार लिया था। बाद में पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना के बाद गांव में शोक का माहौल है।

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का प्रतीत होता है। हालांकि, सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों को लेकर स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो सकेगी।

--आईएएनएस

 

 

