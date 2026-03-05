Indian Air Force Aircraft : असम में आईएएफ सुखोई-30 फाइटर जेट लापता, रडार से टूटा संपर्क, सर्च ऑपरेशन जारी

गुवाहाटी: भारतीय वायु सेना (आईएएफ) के एक सुखोई एसयू-30एमकेआई लड़ाकू विमान लापता हो गया। असम के कार्बी आंगलोंग जिले के ऊपर उड़ान के दौरान गुरुवार को विमान का रडार से संपर्क टूट गया। रक्षा अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

रक्षा जनसंपर्क अधिकारी (पीआरओ) के मुताबिक, फाइटर एयरक्राफ्ट एक रूटीन मिशन के दौरान रडार से गायब हो गया, जिसके बाद एयर फोर्स और दूसरी सिक्योरिटी एजेंसियों ने तुरंत जवाब दिया।

पीआरओ ने कहा, "आईएएफ के सुखोई-30 एयरक्राफ्ट का संपर्क रडार से टूट गया है। एयरफोर्स की टीमों को फैक्ट्स का पता लगाने और कोवेरिफाई करने के लिए भेजा गया है।"

शुरुआती रिपोर्ट्स से पता चलता है कि एयरक्राफ्ट कार्बी आंगलोंग जिले के पहाड़ी इलाके के ऊपर उड़ रहा था, जब अचानक ग्राउंड कंट्रोल से उसका कम्युनिकेशन टूट गया।

एयरफोर्स की सर्च और रेस्क्यू टीमों के साथ-साथ स्थानीय प्रशासन और दूसरी सिक्योरिटी एजेंसियों के लोगों को एयरक्राफ्ट का पता लगाने और घटना के सही हालात को वेरिफाई करने के लिए लगाया गया है।

अधिकारियों ने कहा कि एयरक्राफ्ट की आखिरी जगह और उसमें सवार लोगों की संख्या के बारे में और जानकारी अभी पता लगाई जा रही है।

डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट के सूत्रों ने कहा कि जिस इलाके में रडार संपर्क टूटा, वह ज्यादातर घने जंगल और पहाड़ी इलाका है, जिससे सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन खास तौर पर मुश्किल हो सकते हैं। रेस्क्यू टीमें इलाके में ऑपरेशन करने के लिए लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और दूसरे सिक्योरिटी फोर्स के साथ मिलकर काम कर रही हैं।

सुखोई-30एमकेआई इंडियन एयरफोर्स के फ्रंटलाइन मल्टी-रोल फाइटर एयरक्राफ्ट में से एक है और यह इंडिया की पूरी एयर डिफेंस कैपेबिलिटी का एक जरूरी हिस्सा है।

अधिकारियों ने कहा कि अभी सर्च ऑपरेशन चल रहा है और स्थिति साफ होने पर और जानकारी दी जाएगी।

इंडियन एयरफोर्स ने आधिकारिक 'एक्स' हैंडल पर पोस्ट करते हुए लिखा, "आईएएफ का एक सुखोई एसयू-30 एमकेआई देर से आने की खबर है। एयरक्राफ्ट ने असम के जोरहाट से उड़ान भरी थी और आखिरी बार शाम 7.42 बजे संपर्क में आया था। और जानकारी का पता लगाया जा रहा है। सर्च और रेस्क्यू मिशन शुरू कर दिया गया है।"

सुखोई-30एमकेआई एयरक्राफ्ट से जुड़ी घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं।

अगस्त 2019 में, एक आईएएफ सुखोई-30एमकेआई एक रूटीन ट्रेनिंग मिशन के दौरान असम में तेजपुर के पास धान के खेत में क्रैश हो गया था। दोनों पायलट सुरक्षित निकलने में कामयाब रहे और बाद में उन्हें बचा लिया गया।

इससे पहले मई 2015 में, एक और सुखोई-30एमकेआई एयरक्राफ्ट टेक-ऑफ के तुरंत बाद तेजपुर एयर फोर्स बेस से लगभग 36 किमी. दक्षिण में क्रैश हो गया था, जिसमें क्रैश होने से पहले दोनों पायलट सुरक्षित निकल गए थे।

--आईएएनएस