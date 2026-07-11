सिद्धिविनायक मंदिर में चोरी के आरोपों को लेकर विपक्ष ने एकनाथ शिंदे पर हमला बोला

मुंबई, 11 जुलाई (आईएएनएस)। विपक्षी नेताओं, विशेषकर शिवसेना-यूबीटी ने शनिवार को महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर जमकर हमला बोला और उन्हें 'गद्दार' और 'भगोड़ा' बताया।

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यह प्रतिक्रिया शिंदे द्वारा शिवसेना-यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे पर मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर में दान की गई धनराशि के कथित गबन पर चुप्पी साधने का आरोप लगाने और राम मंदिर चढ़ावा प्रकरण से निपटने के यूपी सरकार के बचाव करने के एक दिन बाद आई है।

आईएएनएस से बात करते हुए शिवसेना-यूबीटी सांसद अरविंद सावंत ने उद्धव ठाकरे को भगवान राम का भक्त बताते हुए कहा कि उद्धव साहब ने हमेशा भगवान रामचंद्र का नाम लिया है।

एकनाथ शिंदे को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अगर आपको (शिंदे) हिंदुत्व के प्रति इतनी गहरी आस्था थी, तो आप उनके (ठाकरे) साथ ढाई साल तक सत्ता में क्यों रहे? आपने उनके साथ सत्ता का आनंद क्यों लिया? क्या आपको ढाई साल बाद यह एहसास हुआ? आप ही हैं जो ईडी के डर से भाग गए, आप कायर हैं... देशद्रोही हैं।

सावंत ने कहा कि जिसने (शिंदे) एक 'संत' जैसे व्यक्ति (ठाकरे) को चाकू मारा और भाग गया, क्या ऐसे भगोड़े अब हिंदुत्व की बात करेंगे? क्या उन्हें ऐसा कहने का अधिकार है?

मीडिया को संबोधित करते हुए शिवसेना-यूबीटी सांसद संजय राउत ने सिद्धिविनायक मंदिर ट्रस्ट की तुलना राम मंदिर से करते हुए कहा कि हमारे लोगों ने वहां गरीबों और जरूरतमंदों की मदद जैसे कई अच्छे काम किए, लेकिन अब (ट्रस्ट में) भ्रष्ट लोग भरे पड़े हैं।

उन्होंने टिप्पणी की कि एकनाथ शिंदे इसलिए नाराज हैं क्योंकि हम अभी भी उन्हें वहां से चोरी करने नहीं दे रहे हैं।

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (एमएनएस) के नेता यशवंत किल्लेदार ने उचित जांच की मांग करते हुए कहा कि दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि मुझे नहीं लगता कि सरकार ऐसा करेगी क्योंकि पूरा सिस्टम उनके नियंत्रण में है।

--आईएएनएस

एमएस/